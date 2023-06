"Sólo quieren una candidatura": Loera pide a Morena cerrar filas para el 2024

El delegado de los Programas de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa consideró que el partido Morena debería cerrar filas y ya no aceptar a más gente en el partido que sin duda, lo harían con el único objetivo de aspirar una candidatura de elección popular para el 2024.

“Ya la transformación del país ha tenido un avance, era necesario que en el 2018 se sumaran todas las fuerzas, pero también era necesario aprender, yo sí he aprendido de cómo estas sumatorias no son sinceras, aquí lo vemos con la presidenta del Congreso del Estado, no es de Morena, evidentemente no es de la transformación, tiene la misma manera actuar de los políticos tradicionales”, sentenció.

Recordó que cuando se sumó Lily Téllez y Germán Martínez al partido Morena, lo hicieron para ser Senadores con los votos del presidente de la república

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Juárez "Es un rumor de muy mala leche": niega Loera salida de Bienestar

Loera de la Rosa comentó que lo que sigue ahora es cuidar mucho quiénes van a representar verdaderamente los ideales de este movimiento. Señaló que la gente de la 4 Transformación tiene que estar pegada al pueblo porque en todos son pueblo.

“Me refiero a pueblo raso, a pueblo honesto, a pueblo trabajador, a pueblo que ha sufrido de las calamidades de los gobiernos anteriores, no todos son pueblo”, sentenció.

Señaló que la forma de actuar de los políticos no ha cambiado, es decir, hacen lo mismo y creen que todo se va a ganar con relaciones, con ser buena onda, quedar con todo el mundo y no hay una definición verdadera.

La diputada de Morena Adriana Terrazas Porras indicó que su actitud ha sido cortés y cordial con sus compañeros de Morena en el congreso donde con algunos tiene una amistad personal, aunque se disminuyó el grupo de amistades, pero creció otro.

“En esta vida lo que no te tumba te fortalece y estoy muy fortalecida y la verdad es que ya soy una mujer de carrera política bastante larga, entonces sé que estas cosas así son, así es la política, dicen que quien anda en el baile tiene que aguantar a los pisotones y yo ya estoy acostumbrada”, sentenció.