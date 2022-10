“Soy juarense por adopción": Gilberto Loya, Secretario de la SSPE

Gilberto Loya Chávez, juarense por adopción y egresado como Ingeniero en Electromecánica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), asumió en septiembre del 2021 la responsabilidad como Secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), con la visión del combate a la delincuencia, la prevención del delito y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

“Soy juarense por adopción, pero muy orgulloso de Juárez, soy nacido en Delicias criado en la Cruz, Chihuahua, que es un municipio chiquito, pero en mi juventud, a los 16 años me vine a vivir para acá, a Ciudad Juárez, a terminar la prepa, soy egresado del CBTIS 128, soy Jaguar y soy egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, soy electromecanico, con la especialidad de manufactura avanzada”, expresó el Secretario de Seguridad Pública Estatal en su visita al Heraldo de Juárez.

En abril de 1998 entró a trabajar en la Policía Municipal, con la categoría de Policía Especial y desde entonces se fue especializando en temas de inteligencia, planeación y manejo de información.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

“Voy a ser bien sincero, no entré a la policía por vocación, no soy como muchos compañeros policiacos, sin embargo la vocación me nació aquí y hubo un momento decisivo en mi vida en el que tuve que decidir qué hacer y fue en el 2002, cuando todavía estudiaba en el Tec, salió la oportunidad de ir a Ciudad de México con la Policía Federal Preventiva, estaba en periodo de exámenes y una maestra me dijo, no le puedo adelantar los exámenes, me dijo tomé la decisión que quiere ser, es ingeniero o trabaje en la policía, fue el momento decisivo que cambió mi proyecto de vida”, recordó.

Del 2005 al 2010 trabajó en la Policía Municipal de Chihuahua, después se fue a la Policía de Puebla, donde fue director, luego hizo trabajos de consultoría y posteriormente se integró a la Policía Federal. Otra de sus actividades fue en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y regresó a Chihuahua, al conocer a la hoy gobernadora, cuando era alcaldesa electa de la capital del estado.

“(Momentos que han marcado su vida) en términos personales el nacimiento de mis hijos, es un tema muy marcado y el haberme casado con mi esposa, haber formado una familia con ella, eso ha transformado mi vida en mucho”, resaltó.

“Ojala, así sea en 5 años más o menos me visualizó fuera de la operación policial, más trabajando para la iniciativa privada, seguramente en temas muy relacionados a la seguridad pública, porque es lo que he hecho toda mi vida, siempre se puede mejorar”, señaló.

Con respecto a sus pasatiempos, Gilberto Loya mencionó “trato de leer lo más que puedo, siempre tengo en mi mente la meta de leer 50 libros al año, habido años que lo logró y en otros que no, hasta ahorita estoy leyendo el número 16, quiere decir que difícilmente lo voy a lograr”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Trato de leer un libro por semana, regularmente lo cargo conmigo, en un traslado en la camioneta más o menos largo o en el momento que vas al baño, trato de darle una leída, no tengo una lectura en particular, leo poca novela pero también la leo”, finalizó.