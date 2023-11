"Soy una mujer 4X4": Xóchitl Gálvez ante dos mil simpatizantes en Ciudad Juárez

¡Arriba Juárez! así es como inició su mensaje la precandidata a la presidencia de la república, Xóchitl Gálvez en la Plaza de la Mexicanidad en el arranque de su precampaña en Ciudad Juárez.

Ante más de 2 mil simpatizantes, Xóchitl Gálvez señaló que vino a Juárez no solo por lo que pasó aquí en Juárez, ni por el significado de la fecha que se conmemora como es el aniversario de la Revolución Mexicana, sino porque todo lo que significa Juárez para los mexicanos, lo que significa para ella el tema de la mujer en Juárez.

"Aquéllos que dicen que es imposible alcanzar a la candidata oficial, que esto ya está decidido, no me conocen, no saben de qué estoy echa, soy una mujer que viene de abajo y ha luchado contra la adversidad en toda mi vida", sentenció.

También saludó a la comunidad mazahua que se encontraba en el evento, al hablar en su idioma (mazahua), al mencionar que estaba muy contenta de estar en Juárez, “muchas gracias a mis hermanas y hermanos indígenas que vinieron a buscar el sueño a Ciudad Juárez y que se quedaron por acá, cuentan conmigo y siempre van a contar conmigo, muchas gracias”.

La precandidata señaló que falta mucho por hacer en Ciudad Juárez ante la situación de pobreza que se sigue viviendo. Todos vamos a salir a las calles a recuperar el gobierno, tengan la certeza que lo voy a hacer de lado de ustedes, soy una mujer 4X4, soy todo terreno.

Aseguró que va a regresar la esperanza en Ciudad Juárez para que tener un Juárez en paz, tranquilo y se les aplique la ley a los delincuentes y no abrazos porque la ley es la ley.

“Conmigo van a saber qué es la competencia, su servidora es una mujer fuerte como tú lo eres, soy una fuerte, soy una mujer entrona, pero sobre todo soy una mujer con un enorme corazón, soy una mujer que cree que el servicio público solo se viene si se ama al prójimo, al servicio público se viene a servir, se viene a ayudar al que menos tiene y esa va a ser la razón de mi vida con la que yo busco y aspiro a ser la candidata de los partidos a la presidencia de la república”, subrayó.

Xóchitl Gálvez precisó que no está en contra de los programas sociales como son las pensiones al adulto mayor, a las becas de niños y jóvenes, al contrario, lo que sueña es que los adultos mayores además de la pensión tengan mediciones, atención médica, apoyo con prótesis con discapacidades, ya que hay un gran abandono a los adultos mayores.

En cuanto al tema de industria, la precandidata del Frente Amplio por México indicó que la industria maquiladora en Chihuahua ha sido maravillosa, pero habrá que pasar al siguiente paso que es la industria 4.0 y la mente factura para que los hijos de esas mujeres que van a la maquiladora se preparen y tengan un mejor salario.

“Chihuahua tiene todo para jalar el Nearshoring, todo para convertirse en una potencia económica, pero hay que resolver algunos problemas, como es la inseguridad, resolver el tema de la energía, del agua, hay que mejorar la educación de los jóvenes y es necesario mejorar la infraestructura para los cruces fronterizos”, aseveró.

Externó que se ha encontrado un país devastado por la inseguridad como son los productores agrícolas de Michoacán y ya no pueden con la delincuencia, lo mismo sucede en Sinaloa que ya no pueden con la delincuencia organizado con el tema de las extorsiones, mientras otros agricultores y ganaderos están abandonados.

