Sufre industria manufacturera de Juárez por decretos de hidrocarburos

Un sesenta y cinco por ciento de la industria manufacturera de esta frontera, aproximadamente, se ha visto afectada ante el decreto que emitió la Secretaría de Energía para restringir algunos insumos, mayormente relacionados con hidrocarburos.

"Recientemente por algunas situaciones de prevención a algunos contrabandos que están sucediendo en el país, la Secretaría de Energía emitió un decreto", informó Sergio Colín, presidente de Índex (Asociación de Maquiladoras A.C).

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

"Pero lo hizo en general, no lo hizo en particular, no lo censó hacia la prevención o los canales que ellos detectaron y al hacerlo en general no se visualizó que parte de esos insumos también los utiliza la industria", explicó.

Destacó que este decreto los metió en un ciclo de aprobaciones, que no son fáciles y toman mucho tiempo, que está impactando la importación de esos insumos a la industria.

“Son muchos, por ejemplo grasas, algún tipo de lubricantes, combustibles, le pongo un ejemplo, tenemos algunas plantas que producen artículos de jardinería y esos artículos llevan un poquito de combustible para probarlos, echarlos a andar y ahorita están batallando con eso”, explicó.

“Lo importante aquí es ir con la Secretaría de Energía, explicarle cual es la dinámica o el ciclo de importación de la industria maquiladora para que haga esa diferenciación entre lo que ellos detectaron, que tienen que prevenir a lo que es la operación de nosotros”, indicó.

Dio a conocer que aún no cuentan con un costo del impacto, pero algunas empresas han manifestado que ya se les están acabando los inventarios y todavía no reciben los permisos para hacer las importaciones de esos insumos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Es imperativo que vayamos con todos los aliados, sobre todo del gobierno para que podamos resolver esto rápido”, dijo.

“Lo que pretendemos es tener una plática directa como Índex Juárez, porque nos impacta de manera grande en nuestra industria”, resaltó.

“Fácil alrededor de un sesenta y cinco, setenta por ciento, no es cantidad, es un insumo y ese es parte del producto y les pega”, concluyó.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez