Perdieron bares hasta 100 mil dólares durante pandemia

Ciudad Juárez.- Las empresas juarenses sufrieron pérdidas de hasta 100 mil dólares a consecuencia de los Súper Cierres, informó Jesús Manuel “Thor” Salayandía Lara, presiente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Indicó que el golpe económico fue más severo hacia los pequeños y medianos empresarios, después de que sus negocios tuvieron que cerrar, sin dejar de lado el cumplimiento de sus compromisos fiscales.

El organismo realizó una encuesta interna y alrededor de 100 agremiados y cuando menos el 84 por ciento mostró su desacuerdo con las medidas que han implementado las autoridades de Salud, principalmente porque las campañas de prevención no han sido suficientes.

Salayandía Lara recalcó que están de acuerdo con las medidas que se tomen para reducir los contagios y, por ende, las muertes, sin embargo, en los Súper Cierres se observó que la mayoría de las personas omitió el uso de cubrebocas y se aglomeraron.

“Las afectaciones económicas son severas estimadas hasta en 100 mil dólares por negocio durante los fines de semana que se hicieron los Súper Cierres, sin los efectos que se esperaban en la prevención de contagios, porque seguimos viendo aglomeraciones, gente sin cubrebocas y eso no habla de la falta de concientización a la ciudadanía por parte de las autoridades”, señaló el dirigente empresarial.

Reiteró que se deben observar las medidas que se han aplicado en otras partes del mundo donde se enfrentó la pandemia y que lograron reducir contagios sin golpear a la economía de las empresas.

El presidente de Canacintra señaló que otros cierres masivos de negocios, no solamente no se reflejará en una reducción de contagios, sino que se desarrollarán otros problemas sociales derivados de la economía, mientras no se refuercen las campañas preventivas con la sociedad.

Comentó que dentro de la encuesta al interior de Canacintra, el 84 por ciento de los consultados señalaron que están en interesados en poder acceder a la compra de vacunas y coadyuvar para que la población acceda.

Los empresarios solo esperan que el gobierno permita las facilidades para la compra y que acepten el apoyo del sector privado.

