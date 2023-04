Suspenden audiencia para definir situación jurídica de Antonio M., directivo del INM

El juez federal, José Avelino Orozco, suspendió la audiencia inicial para definir situación jurídica de Antonio M. D., Director General de Control y Verificación Migratoria, toda vez que apenas hoy se dio acceso a la carpeta de investigación a la defensa del investigado.

Lo anterior en relación a los hechos suscitados el pasado 27 de marzo en la estación migratoria, ubicada en Lerdo y Malecón, donde fallecieron 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados, mismos que están contenidos en la causa penal 236/23.

La defensa del investigado argumentó que no tenían absolutamente ningún conocimiento de la carpeta de investigación, motivo por el cual solicitaban que se suspendiera la audiencia inicial a efecto de tomar 24 horas para enterarse del contenido de dicha carpeta.

El juez señaló que si emitía una resolución favorable a dicha petición entonces se deberían de fijar medidas cautelares inmediatas para el investigado, señalando la defensa que estaban enterados de dicha situación y no se oponían a esa resolución.

El juez de la causa entonces procedió a suspender la audiencia inicial y la reprogramó para el día de mañana viernes a las 10:00 horas en la sala número 2 del edificio federal ubicado en la avenida Tecnológico de esta frontera.

El delito que trata de fincar el Ministerio Público Federal a Antonio M. D., es el de ejercicio indebido de la función pública.

Luego de que se reprogramó la audiencia para mañana, el MPF tomó la palabra a efecto de exponer sus argumentos y solicitar prisión preventiva para el investigado.

Entre sus argumentaciones señalaron que el grado jerárquico del investigado hacía suponer que en algún momento podía buscar la forma de obstaculizar la investigación en su contra, además que tenían un documento a través del cual se les dio a conocer el pasado 16 de abril el cambio de perfil laboral del investigado, lo que les hacía suponer que el INM estaba tratando de liberar de responsabilidad a Antonio M. D.

El MPF señaló además que el acusado era "el segundo al mando del INM", situación que era propicia para que hubiera una obstaculización de la investigación y se buscara también la forma de favorecer al investigado.

El MPF indicó que a los pocos días de que acontecieron los hechos del 27 de marzo en la estación migratoria, varios migrantes fueron trasladados al hotel Colonial de esta ciudad y que personal del INM les prohibió el acceso a policías de investigación federal a efecto de entrevistar a las víctimas.

La representación social trató de establecer que por su grado jerárquico, Antonio M. D., podría también tener acceso a destruir, modificar o falsear elementos escritos que pudieran incriminarlo en los hechos del día 27.

Por su parte la defensa del investigado, encabezada por tres defensores particulares, debatieron cada uno de los argumentos del MPF, centrando su argumento en que la instancia que emitió el cambio de perfil del investigado, que en realidad no fue un cambio sino una precisión, quien se hizo cargo de emitirlo fue la Secretaria de la Función Pública, un organismo diferente al INM.

La defensa aclaró que Antonio M. D., no es el segundo al mando del INM, ya que de acuerdo al organigrama de la misma dependencia el segundo a bordo es el subcomisionado jurídico de dicha dependencia, motivo por el cual no hay presunciones de que se pueda inferir algún tipo de presión hacia los mandos medios y bajos del INM ya que Antonio M. D., no tiene acceso a dichos niveles.

La defensa dejó en claro que las atribuciones del señalado son meramente administrativas y no del tipo operativo, motivo por el cual no tiene injerencia en cuestiones de seguridad y traslado de migrantes, situación que quedó ampliamente comprobada en dicha audiencia.

Luego de escuchar los argumentos de ambos participantes en la audiencia, el juez decretó como medida cautelar la de firma mensual por parte del investigado así como la obligación de no salir del país y en caso de ser así tendría que notificar al tribunal, sin embargo el juez no solicitó que el investigado entregara su pasaporte al tribunal que está conociendo la causa.

Casi para concluir la audiencia el MPF solicitó que se retirara del cargo a el acusado en tanto concluye el proceso que se sigue en su contra, sin embargo el juez negó la petición luego de que la solicitud fue hecha fuera del tiempo y termino del que disponía el MPF para hacer la solicitud.

El día de mañana comparecerá Francisco Garduño, titular a nivel nacional del INM en una audiencia programada para las 9:15 horas en tanto a las 10 de la mañana se tiene programada la audiencia de vinculación o no a proceso del contra almirante Salvador G. G., titular del INM en el estado de Chihuahua.

