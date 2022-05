Migrantes no pueden ser contratados en empresas al no poder tramitar su tarjeta de nómina

"Trabas en el trámite de tarjeta de nómina frena la contratación de migrantes " manifestó Fabiola Luna Ávila, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, al término de la sesión ordinaria llevada y dónde fue ratificada 6 meses mas al frente del organismo.

"Hemos buscado mecanismos para poder contratar a migrantes en las empresas locales sin embargo la nómina se debe pagar por medio de una tarjeta bancaria y es ahí donde se atora el trámite. No tienen comprobante de domicilio y el banco no otorga la tarjeta por falta de este documento y también la credencial de elector que es un documento que los migrantes no tienen", agrego Luna Ávila.

En lo que respecta al pago de utilidades que el día de hoy vence el plazo legal para entregarlas , la dirigente empresarial menciono que : " Hasta el momento se ha registrado una derrama de más de 520 o 530 millones de pesos por parte de maquilas locales con motivo de la entrega de utilidades , cantidad muy similar a la que se entregó el año pasado u quizá se vio rebasada por un poco. Mañana que concluya la entrega tendremos los números definitivos " , reitero.

Por otro lado la representante de la industria maquiladora en esta frontera menciono que " Hemos estado en platicas con Ivan Perez del área de economía de la presidencia municipal municipal a efecto de plantearle varias de las necesidades del gremio como es lo relativo a la vivienda cercana a los campos laborales así como la contratación de personal y la seguridad pública cerca de los parques Industriales. Hemos tenido buena respuesta en lo que a ellos compete y en lo que no está dentro de su esfera se comprometieron a apoyarnos para gestionar " , dijo Avila.

En la parte final de la entrevista Luna Ávila menciono que dentro de poco se le hará un planteamiento a Iván Lara, reconocido empresario local, a efecto de que se sume al CCE en calidad de director del organismo como una forma de apoyar en los trabajos de dicho organismo , " Propuesta que vamos a hacer en próximos días y esperando que Iván nos acompañe en esta enorme responsabilidad" , finalizo Fabiola Luna.