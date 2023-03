"Tengo los ojos azules, pero no soy racista": Cruz Pérez tras señalamientos de xenofobia

Hace días el alcalde Cruz Pérez Cuéllar fue señalado por Juan Carlos de la Rosa, delegado de los programas de Bienestar, como un Xenófobo, cuando expresó que se estaba agotando su nivel de paciencia, luego que migrantes hicieron que se cerrara por horas los puentes internacionales Paso del Norte, el Córdova-Américas y Lerdo; por lo que hoy respondió.

Respecto a que llamaran a su gobierno Xenófobo, Cruz Pérez Cuellar opinó:

“Yo tengo una responsabilidad con los y las juarenses, no he tenido ningún tipo de expresión así nunca, no hay una forma de ser, ni de pensar así, ni hay en el historial personal algo que se pudiera detonar algo así”.

Además bromeó diciendo: “Como soy güero, tengo los ojos azules, pero no soy racista”.

Dijo, que como presidente municipal, una de sus responsabilidades que tiene que cumplir, es que se respeten los Derechos Humanos de migrantes, pero también, aclaró que, tiene que hacer que se respete a los y las juarenses.

“Es importante que una ciudad tan generosa, tan abierta como lo es Ciudad Juárez, deje claro a quienes lleguen a ella, que es una ciudad que nos gusta convivir en paz, hemos tenido muchos problemas, pero lo he dicho siempre, somos más los buenos”, opinó.

Consideró que esa crítica es un tema más de golpeteo, porque él siempre ha revisado sus expresiones, ya que todos se pueden equivocar y no percibe que haya dicho algo malo.

“Honestamente lo digo, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo mi trabajo y ese es el tema más importante, que yo no debo desviarme de hacer mi trabajo y no enredarme ni meterme en ningún tipo de diatriba o discusión”, aclaró Pérez Cuéllar.

Compartió que cuando hay alguna crítica a sus expresiones, revisa, piensa y busca si dijo algo malo o una falta de respeto, pero en este caso de migrantes, consideró que no hay ninguna expresión de xenofobia.

“En este caso, creo que dije lo correcto y lo sostengo”, dijo Pérez Cuéllar.

Aclaró, que para el gobierno federal sólo tiene agradecimiento por el apoyo a los juarenses, que viene directamente del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos tenido una plena coordinación con el gobierno federal y las Secretarías de Bienestar y seguimos en la misma línea, haya golpeteo o lo que sea”, finalizó el alcalde.

También dijo que el total de comida de migrantes que están en albergues, es con recurso por parte de Gobierno Federal.

