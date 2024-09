Trabajadores del Poder Judicial bloquean puente internacional

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación de Ciudad Juárez y de la capital del Estado, se manifestaron en contra de la reforma del Poder Judicial, al realizar una marcha hasta llegar al puente internacional Córdova-Américas y eso provocó el cierre del cruce por casi una hora.

Fueron alrededor de cien empleados que se concentraron en un área del parque de El Chamizal, a unos metros de la entrada al puente internacional quienes llevaron una manta y cartulinas en rechazo a esta reforma constitucional.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

Cerca de 40 trabajadores del Poder Judicial de la Federación de la ciudad de Chihuahua llegaron desde temprana hora para unirse a la manifestación con sus compañeros de Ciudad Juárez.

A las 8:45 de la mañana iniciaron la marcha hacia el puente internacional Córdova-Américas, tomaron un camino para no obstruir la línea de vehículos que se trasladaban a El Paso Texas.

Siguieron su marcha hasta la mitad del puente donde limita el territorio entre México y Estados Unidos, pero antes de subir al puente, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) y Guardia Nacional de Texas cerraron el tráfico de vehículos con una barrera de concreto y alambre de púas para evitar que los manifestantes rebasaran los límites de ambos países.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

En tanto, los manifestantes con arengas en apoyo a su lucha, llegaron al medio del puente para continuar con su protesta, mientras que los automovilistas se quedaron en espera que termine la manifestación.

Otros optaron por retornar y buscar otras opciones para poder ir a Estados Unidos, ya que al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional de México para exhortarlos que tomen otros cruces.

“No somos oposición servimos a la Nación”, “El Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, Señor, señora, no sea indiferentes, México requiere justicia independiente”, fueron uno de los gritos de apoyo y reclamo durante esta manifestación.

Adriana Neri, quien funge como secretaria en el Poder Judicial de la Federación externó que ahora con esta absurda reforma, se corta el sueño de algún día ser juzgador, las intenciones desmedidas de poder están despertando a todos, por lo que nos espera como país.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

“Si no luchamos para detenerlos, ya que paso a paso han ido realizando actos que violan los derechos humanos de todos los ciudadanos sin que les importe lo que pueda pasar dentro de muy poco”, sentenció.

Agregó que, el gobierno quiere tener el control absoluto anulando el Poder Judicial, pues ya tienen el legislativo en su bolsa, sin embargo, seguirán de pie y ahora celebran que se une la ciudadanía.

“Su ambición es insaciable para poder tener el control del país y eternizarse en el poder, debemos alzar la voz para que no suceda lo que viven nuestros hermanos de Cuba, de Venezuela, Nicaragua y Bolivia donde el pueblo es sometido sin derecho alguno solo por creer en las promesas de una vida mejor”, enfatizó.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

Advirtió que violarán la Constitución, por ello, "es necesario detenerlos antes de que el daño sea irreparable cuando ya tengan juzgadores a modo que desechen toda demanda que se entable contra el gobierno sea mexicano o inversionistas extranjero".

“Nosotros lo que defendemos son los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos, de todo comerciante, de madres, gente que se ve violentada en sus derechos humanos, de periodistas que han sido muertos en el ejercicio de su profesión, nadie los ha protegido como el Poder Judicial de la Federación donde se atiende el reclamo de todo ciudadano y a quien se demanda es a la autoridad”, sentenció.

Adriana Neri externó que estamos por celebrar un aniversario más de la Independencia de México y pretenden celebrar la Independencia de nuestra nación, sepultándola con una reforma judicial que lo único que logra, es desaparecer la división de poderes, la democracia y la república.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

Convocaron a toda la ciudadanía a que atienda el llamado porque, "más allá que una prestación laboral que maliciosamente y de mentira tras mentira, todas las mañanas les han vendido y los han convencido de que todos los males están en el Poder Judicial cuando las omisiones de la administración pública son ejecutivo y legislativo".

Los manifestantes llevaron banderas de México, así como una manta donde dice: "El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF". También portan cartulinas con leyendas como: "El juez imparcial es de carrera", "La justicia popular, no te va a amparar", "México despierta, la justicia no se vota", "PJF México despierta somos tu defensa", entre otros mensajes.