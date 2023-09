Tráfico de carga colapsado; pasan sólo 10 camiones al día en el puente Zaragoza

"Se están atorando 500 millones de dólares por día en esta frontera derivado del problema migrante y de la falta de operaciones de Ferrocarriles Mexicanos, que es uno de los principales medios de exportación a los Estados Unidos", señaló Jesús Manuel Salayandía, vicepresidente Nacional de frontera norte de Canacintra.

"No decimos que es una perdida, porque no hay pérdidas de momento, pero este es el monto de dinero que deja de moverse con motivo del cierre del puente libre y las vías del ferrocarril acá en la frontera, son 500 millones de dólares diarios que están parados en nuestra ciudad y no pueden pasar al otro lado", detalló Salayandía en una rueda de prensa efectuada en un conocido restaurante de nuestra ciudad.

Los datos emitidos por Salayandía y en cálculo del monto de exportaciones detenidas surge la asociación de transportistas en esta frontera, así como cálculos que Canacintra nacional posee del monto de las mercancías que se cruzan por el ferrocarril.

Salayandía señaló que los graves problemas que se están presentando por el cierre del puente Libre así como el creciente número de migrantes que están arribando a nuestra ciudad, generan incertidumbre entre los inversionistas extranjeros y ese es un grave problema para la economía fronteriza.

"Estamos hablando de que la economía está atravesando por una turbulencia, hay incertidumbre entre las grandes empresas armadoras y sumado a ello está lo relativo a la cuestión política que se viene para el 24 en ambos países", agregó el líder gremial.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Indicó también que otro factor que incide en la zozobra económica de los inversionistas es el relativo a la huelga de empresas armadoras de automóviles en Estados Unidos, huelga que ya va en su cuarto día y ha generado millonarias pérdidas económicas a los inversionistas en el país del norte.

"Por supuesto que esa huelga nos va a pegar a nosotros, es una cadenita que le va pegando a todos y nosotros como proveedores de esas empresas armadoras, pues por supuesto que vamos a sentir las repercusiones", agregó Salayandía.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Finalmente, señaló que las opciones de paso en este momento para la industria local son los puentes de Tornillo y Santa Teresa, ya que el de Zaragoza está colapsado y de acuerdo a datos de los mismos transportistas, de 300 cargas que pasaban diariamente por dicho puente, únicamente están pasando 10 y 290 se están quedando varadas.

"Tenemos la gran ventaja de que tenemos pasada también por Nuevo México, así que hay que aprovechar esta circunstancia y pasar por ese puente fronterizo las mercancías", concluyó Salayandía.

