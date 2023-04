Tráfico de personas, lo que más genera ganancias a delincuentes: SSPE

Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal, participó en la mesa de seguridad que convocó la gobernadora del Estado María Eugenia Campos Galván para abordar la crisis migratoria que se vive en Ciudad Juárez, ante este tema el jefe policiaco estatal informó que el tráfico de personas es lo que genera más dinero a los grupos de la delincuencia organizada.

“El tráfico de personas es el delito que más recurso está dejando a la delincuencia organizada y eso genera violencia, muertes y es muy difícil combatirlo, porque es muy complejo ante la falta de política pública en materia de migración, es muy complejo poder configurar los delitos de tráfico de personas cuando, hay una laxitud”, informó Loya.

El secretario de seguridad pública estatal, informó que en esta frontera hay 35 mil personas en situación de movilidad y que diariamente están llegando entre 600 y 700 migrantes en el tren, más los que llegan por otros medios.

Informó, que como policía estatal tienen un monitoreo permanente de la migración en el Estado, sin embargo, su intervención y lo que les compete es evitar que vayan a correr algún riesgo los migrantes con algo relacionado a la inseguridad de la ciudad.

Desde que el migrante entra al Estado, los estatales están vigilando, incluso de manera permanente sobre todo en Precos y Tabalaopa.

“Es muy complejo para una policía municipal, estatal o incluso federal, proteger a quien no sabes, sí está o no está o dónde está o de qué tamaño está, hoy no sabemos cuántos migrantes hay en Ciudad Juárez, tenemos estimaciones, pero no sabemos dónde están o qué actividad pudieran estar desarrollando para su bienestar y así saber los riesgos que tienen”, comentó Gilberto Loya.

El secretario estatal enfatizó que no están en contra de la migración, ya que es un derecho humano.

Destacó que aquí el problema de la crisis migratoria es la falta de una política migratoria clara, que provocan situaciones como los lamentables hechos del incendio de la estancia provisional migratoria y los pleitos que han tenido los migrantes donde han resultado lesionados.

“Es importante que los migrantes también conozcan a lo que se atienen, al llegar a un país como México con la política de migración que pueda tener”, informó Loya, además señaló que es más el riesgo al que se expone el migrante que posibles delitos que puedan cometer.

