Transporte público de Juárez no se ha podido recuperar de la pandemia

Luis Manuel Aguirre, Subsecretario de Transporte destacó que la pandemia fue un golpe fuerte al servicio de transporte público, además dijo estar en la mejor disposición de atender las peticiones de los concesionarios siempre y cuando sea para mejorar el servicio.

“Hay algunas rutas que cumplen muy bien con el horario y otras que estamos correteándolas y multándolas cuando no cumplen con el horario”, informó el funcionario estatal.

Chihuahua Transporte adaptado ha beneficiado a más de 7 mil personas con discapacidad

Mencionó que son algunas rutas, como la 1-A, Poniente Sur, 2-Lázaro, prestan servicio a un horario de noche.

Con respeto a los motivos por los que algunos camiones paran temprano, Aguirre dijo “no hay un patrón exacto, pero la mayoría de las veces tiene que ver con el concesionario y con el chofer y en otras ocasiones con la baja demanda, entonces se vuelve un círculo vicioso, no hay camión porque no hay demanda y no hay demanda porque no hay ruta formal y el horario establecido”.

Resaltó que la principal pérdida de rutas fue en la pandemia por el Covid-19 y no se han podido reactivar.

Durante la pandemia por el Covid-19 salieron de ruta la 4, Circunvalación, Morelos, Permisionarios Unidos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Varias de esas hemos detectado que desde la pandemia, por obvias razones, dejaron de funcionar y no se han podido reactivar”, dijo.

Dijo estar en la mejor disposición para atender las peticiones de los concesionarios, siempre y cuando sea para mejorar el servicio.

“Yo estoy listo para apoyar a los concesionarios de las rutas, por ejemplo, que han desaparecido”, dijo. “De manera general, todos los que quieran trabajar en el transporte urbano colectivo, que tengan concesión, vemos cómo les ayudamos para que sigan funcionando”, resaltó.

Publicada originalmente en el Heraldo de Juárez