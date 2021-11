Tras 20 días desaparecido, aparece bombero de Ciudad Juárez

Tras casi 20 días de su desaparición, finalmente, familiares del bombero Irvin Eduardo Domínguez Alanís, de 23 años, retiraron la denuncia de desaparición, luego de que el tragahumos se comunicará con ellos a través de una videollamada.

Está información fue confirmada por el titular se Protección Civil Municipal, Roberto Briones Mota, quién agregó que el joven decidió abandonar su vivienda por motivos personales y que tanto Irving Eduardo como su familia decidieron no dar a conocer el lugar donde se encuentra.

"Tenemos información de que se comunicó con algunos compañeros de su trabajo y su familia y que también ya se retiró la denuncia por ausencia del compañero", dijo el funcionario.

Una versión dada la mañana del lunes apuntaba a que el bombero había dejado la ciudad para salvaguardar su integridad física, ya que había recibido amenaza de muerte, sin embargo, esto es solamente un rumor, debido a que ni la familia ni el Municipio ha confirmado está información.

"Desconozco cuáles hayan sido los motivos por los cuales él ya no se presentó a trabajar y no se haya reportado, él desea que no se sepa el lugar donde se encuentra y nosotros no tenemos conocimiento", reiteró Briones Mota.

La búsqueda de Irving Eduardo inició el pasado 9 de noviembre, luego de que fuera visto por última vez en las inmediaciones de la colonia Los Alcaldes, según trascendió e la pesquisa y publicaciones compartidas en redes sociales.