Tras manifestarse en Juárez, familiares de desaparecidos inician caminata a la capital

El señor José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, y los papás de Fernanda Anahis Molina Vásquez, iniciaron este domingo una caminata de protesta hasta la ciudad de Chihuahua con la intención de entrevistarse con la gobernadora María Eugenia Campos, luego de señalar que la fiscalía estatal no está atendiendo empáticamente el tema de sus hijas desaparecidas.

En el caso del señor Castillo, su hija desapareció desde hace 15 años; sin embargo, no ha desistido en la búsqueda de su hija y no se resigna a que la Fiscalía Estatal quiera cerrar la carpeta de investigación, a través de la cual, se supone continúan con la búsqueda de la mujer.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

En el caso de Fernanda Anahí Molina Vásquez, ella desapareció hace unos días cuando venía a esta frontera procedente de la Escuela Normal Rural de Saucillo, luego de presentar el examen de admisión en dicha institución de educación superior.

Castillo y los papas de Fernanda Anahí caminarán a lo largo de una semana hasta llegar a la capital del estado, sitio en el que pretenden entrevistarse con la jefa del ejecutivo estatal.

"Vamos a decirle a la gobernadora que su fiscalía estatal no sirve de nada y la comisión estatal de búsqueda es una simulación, nos consta que no buscan a los y las desaparecidas y no hay ningún tipo de empatía hacia los familiares de las desaparecidas, parece que nos están haciendo un favor", señaló el señor Castillo en entrevista para El Heraldo de Juárez.

Don José Luis charló brevemente este domingo luego de haber concluido una protesta en el cruce de Zaragoza y carretera Panamericana, sitio en el que se congregaron familiares de varios desaparecidos, entre ellos la mamá y los tíos de Alejandro González, elemento de la Guardia Nacional que está ausente desde el pasado mes de febrero..

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

"No estamos conformes con las respuestas que brinda la FEM y la Fiscalía de Distrito en relación con todos los desaparecidos que hay en esta frontera, la comisión estatal de búsqueda es un chiste y no hay el mínimo interés en localizar a nuestros desaparecidos", señaló el activista.

Previo a su salida desde el kilómetro 20 de esta ciudad rumbo a Chihuahua capital, Castillo señaló que personal de la Comisión de Atención a Víctimas del Gobierno del Estado se pusieron en contacto con él para ofrecerle raid a la ciudad de Chihuahua; sin embargo, Castillo puso como condición para poder aceptar el aventón que le aseguren la cita con la gobernadora del estado, señalando que las personas que le hablaron quedaron en volverse a comunicar con el cuándo determinen si pueden o no cumplir con tal solicitud.

Nota publicada originalmente en: El Heraldo de Juárez