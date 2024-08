Trasladan a 76 internos del Cereso 3 de Juárez a Parral y Aquiles Serdán

Setenta y seis personas privadas de la libertad del Cereso No. 3, en esta frontera, fueron trasladados a los Ceresos 1 y 4 dentro del estado de Chihuahua, específicamente en Aquiles Serdán y en Hidalgo del Parral.

Esta acción la realizaron las autoridades penitenciarias durante la tarde y noche de ayer lunes, luego de una riña que se registró el domingo pasado y una revisión en el penal donde encontraron diferentes artículos, entre ellos puntas hechizas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

A través de un despliegue logístico de elementos de Custodia Penitenciaria, vehículos blindados, unidades de procesal y unidades de Despliegue Policial, realizaron los movimientos.

Trasladaron 60 personas privadas de la libertad, del Cereso No. 3 con sede en Ciudad Juárez al Cereso No.1 con sede en Aquiles Serdán.

Además, fueron trasladadas 16 personas privadas de la libertad del Cereso No. 3 al Cereso No. 4, con sede en Hidalgo del Parral, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.El pasado lunes, autoridades penitenciarias desplegaron un operativo de revisión exhaustiva en las instalaciones del Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez con el objetivo de ubicar y decomisar objetos prohibidos.

Durante el operativo, se incautaron diversos objetos personales excedentes, incluidos zapatos, ropa interior y ropa de vestir, así como algunos objetos punzocortantes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Este despliegue no solo buscó controlar los objetos dentro del penal, sino también robustecer las medidas de revisión para el acceso de personas del exterior.

Entre los objetos asegurados, se cuentan: 50 puntas hechizas, 15 bocinas hechizas, 4 gorras, 13 juegos de mesa (polianas), 3 calentones, 8 pares de zapatos. 4 repisas para pared, 1 mochila. 1 control de videojuegos, 13 piezas de ropa oscuras, 3 cuadros de la santa muerte, 3 juguetes tipo pistola, 1 aire hechizo.

Nota: El Heraldo de Juárez