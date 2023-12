Uach abrirá próximamente la carrera de Medicina en Juárez

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Rivera Campos informó que próximamente se realizará la apertura para la carrera de Medicina en Ciudad Juárez, como una extensión de la facultad que se encuentra en la capital del estado.

Rivera Campos indico que la principal razón por la que se ha retrasado esta apertura es debido a los laboratorios, los cuales son esenciales para el tercer semestre de la carrera, “estamos trabajando en ello para que esté listo de manera oportuna para la primera generación de medicina en Juárez”.

La apertura de esta carrera en la ciudad fronteriza se retrasó debido a problemas con los requerimientos para iniciar la construcción de la infraestructura, a pesar de que ya tienen un campus donde se podría construir, continúan con los análisis correspondientes para garantizar un buen nivel educacional.

Además, el rector de la UACH indicó que está dentro de la posibilidad la apertura de la facultad de Contaduría Pública para el municipio de Cuauhtémoc, de igual forma, mencionó que se sigue investigando sobre la posibilidad de abrir nuevas carreras en licenciaturas de la universidad.

Así como está la posibilidad de abrir nuevas carreras en la ciudad de Delicias, la cual sería dirigida para las especialidades en relación con el uso y manejo de agua para riego, debido a las demandas que tiene la región se considera el llevar nuevas herramientas universitarias, que permita la formación de nuevos profesionistas.

Para estos y próximos proyectos que se tienen planeados en la universidad, Rivera mencionó que luego de una reunión con la SEP, les informaron que los recursos que se le brinda a la universidad serán de 44 millones, sin embargo, recalcó que el primero se reunirá con los rectores de otras universidades para hablar sobre dichos temas.

No obstante, también hizo mención que en la UACH gracias a la comunidad universitaria es que no se ven en un escenario donde se reduzca la inversión, sino que aumenta, aun así, no descartó que el recurso otorgado por el órgano federal es de gran ayuda a la universidad al momento de remodelar y crear nueva infraestructura.

Dado a que es gracias a ello que pueden ofrecer nuevos esquemas de investigación para los estudiantes, docentes y egresados que se quedan en las instalaciones educativas para proseguir con sus trabajos que ayudan a la ciudadanía, como lo es una investigación social que se encuentra en curso sobre los problemas de la inmigración.