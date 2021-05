Urge Salud a candidatos llevar campañas políticas responsables

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Al terminar hoy el “supercierre”, las autoridades de salud han urgido a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular, a llevar una campaña política responsable ante la pandemia del Covid-19.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Durante el fin de semana la mayoría de los candidatos para Ciudad Juárez y la entidad redujeron sus actividades, mientras que otros trasladaron sus eventos a la vía virtual.

Para hoy se prevé que los eventos y recorridos que comúnmente realizan los candidatos como parte de su proselitismo sean retomados.

Sin embargo, la Secretaría de Salud pidió a los candidatos y a la población que los sigue, evitar aglomeraciones en los eventos que se realizan como parte de las campañas políticas.

Leticia Ruiz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, hizo un exhorto a los candidatos y partidos políticos que participan en el actual proceso electoral, a que realicen sus campañas de una manera responsable y traten de evitar al máximo el aglutinamiento de personas en sus eventos.

“Es la responsabilidad que debe mostrar cada candidato, cada partido, pero también cada ciudadano de no tener estas aglomeraciones que van a poner en riesgo su vida”, declaró en conferencia de prensa en días atrás.

Dijo que si bien todos los ciudadanos deben colaborar al no acudir a aglomeraciones, cada candidato deberá profesar y actuar con ese cuidado en favor de la ciudadanía.

“Es un compromiso social, es un compromiso de todos, necesitamos mantenernos firmes en este comportamiento, en este equilibrio de la pandemia; sabemos que los cierres no han sido fáciles para muchas familias, no son fáciles para nadie, pero tampoco es fácil tener a más y más gente en los hospitales o tener a personas que requieren una ayuda hospitalaria y no tener acceso”, afirmó.

Añadió que es posible hacerlo y evitar que se presente una curva o una oleada como la que se presentó en octubre de 2020, mediante el esfuerzo de todos los chihuahuenses, si mantienen las medidas de prevención y las reglas del semáforo lo más posible en la vida cotidiana.