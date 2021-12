Variante Ómicron podría estar ya en Ciudad Juárez: médicos

Tras la alerta que existe a nivel mundial por la aceleración de casos de Covid-19 de la variante Ómicron, en Ciudad Juárez médicos piden reforzar las medidas de prevención al ser una comunidad fronteriza.

Alonso Ríos, presidente del consejo consultivo del Colegio de Médicos, comentó que debido a la cantidad de personas que pasan por esta localidad y de la llegada de migrantes, la presencia de esta variante es inminente e inclusive no se descarta que ya esté circulando a nivel local.

“Ciudad Juárez es una ciudad altamente inmigrante donde recibimos visitas no sólo de los connacionales del sur del país, sino de mucha gente de Centroamérica, Sudamérica y de países inclusive de Medio Oriente y otros lugares. Juárez obviamente no va a cerrar sus fronteras porque ésta no es una decisión del Gobierno del Estado o Municipal; ni tampoco se va a cerrar la frontera entre México y Estados Unidos”, comentó Ríos.

Ante esto, aseguró que la llegada de Ómicron será inminente a esta frontera al igual que en otros estados del país que ya han confirmado sus primeros casos de esta variante.

“Nosotros no podemos decir que en Ciudad Juárez o en el estado ya lo tenga porque para ello se requieren pruebas, que a nivel científico podamos demostrar que esta nueva variante ya fue aislada en nuestra ciudad, pero como lo hemos dicho por parte del Colegio de Médicos en un lugar donde efectivamente no se toman pruebas es en México especialmente en nuestra ciudad”, refirió.

Destacó que debido a que no se hacen pruebas PCR para Covid-19 debido al costo y que el gobierno no las realiza a la población de manera gratuita, podría hablarse también de que ya esté dicha variante.

“Nosotros pensamos que ya está, simple y sencillamente no se ha hecho oficial porque no existen la cantidad de muestras suficientes para poderse rastrear”, destacó.

Ríos destacó que otros países a lo largo del mundo han optado por cerrar sus fronteras y así frenar la presencia de la variante.

“Los países que han decidido cerrar sus fronteras lo hacen pensando en la salud de las personas, de sus habitantes de esos países. Nuestro país sería muy difícil que tomara esa resolución dado que a nivel federal nuestra máxima autoridad que es el presidente de la República siempre se ha negado a tomar esas determinaciones”, comentó.

A nivel local se observó por El Heraldo de Juárez que en una de las entradas a el Aeropuerto Internacional Abraham González, aún existía hasta hace días un módulo donde las personas podía medir su temperatura y recibir gel antibacterial, sin embargo era el único filtro, ya que al bajar del avión y dentro del aeropuerto no existían mayores filtros más que el uso de cubrebocas.

Por último recalcó que la mejor manera de prevenir esta variante es el uso de cubrebocas, la sana distancia, evitar los festejos y demás reuniones que se prevén se sigan realizando en estos próximos días.