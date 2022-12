Venezolanos comienzan a retirarse tras extensión del Título 42

El bordo del río Bravo, lució muy vacío sin la presencia de venezolanos que pasaban parte del día en la espera de una respuesta para poder ingresar a Estados Unidos y no ser retornados bajo el Título 42, sin embargo, al enterarse que éste seguirá vigente este miércoles no se hicieron presentes.

No hubo venta pizzas, de agua o cobijas, pues solo era uno que otro, los venezolanos que estaban ayudando a otros migrantes a cruzar el río Bravo para ganarse unos pesos para poder comer, sin embargo, ayer martes la Corte Suprema declaró que sigue vigente el Título 42 y no se observó movimiento de los venezolanos.

Juárez Reafirma Corte Suprema de EU permanencia del Título 42

En ciertos momentos, se podría observar a la deriva del río Bravo caminando grupos de cinco o si mucho 10 personas recorriendo todo el tramo, si acaso alguno que se ofrecía a cruzar a nicaragüenses, los cuales sí están siendo aceptados por autoridades estadounidenses.

"Es muy triste que nos dejen aquí abandonados porque Estados Unidos nos abrió la puerta y ahora la cierra en nuestra cara, muchos aquí van a cruzar de manera ilegal porque no podemos regresar a nuestro país", dijo un venezolano mientras caminaba solo por el río.

En otras áreas aledañas a la franja fronteriza, migrantes instalan en las esquinas tiendas de campañas, preguntan por espacios humanitarios y buscan casas abandonadas para resguardarse de las bajas temperaturas que se avecinan en Ciudad Juárez.

“Ya no queda de otra que tratar de trabajar aquí, si no querían que fuéramos a su país, porque no cerraron desde un principio, nos dejaron llegar hasta acá y ahora estamos en la calle sin nada, todos los países nos ayudaron a entrar hasta acá, eso es una maldad de los gobiernos”, declaró otro migrante que le apodan el “Chino” y tiene más de un mes en Ciudad Juárez.

Otro venezolano que lo acompañaba, dijo que de existir la posibilidad de aviones que los regresen a Venezuela, él, lo tomaría, ya que el frío le tiene rota la boca y partida la nariz.

“Cómo nos vamos a quedar en México, si no tienen trabajo ni los que viven aquí, es mejor que volvamos a nuestro país, además allá dejamos a nuestra familia, todo con la esperanza de ir a trabajar y vean en que situación quedamos viviendo en la calle”, comentó otro migrante, quien se siente muy triste por la respuesta de Estados Unidos de seguir expulsando a los venezolanos.

