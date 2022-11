Venezolanos piensan regresar a su país por bajas temperaturas

Diana, es una de las venezolanas, que llegó a Ciudad Juárez desde hace 20 días, fue una de las primeras en instalarse en una carpa en el bordo del río Bravo, sin embargo, afirmó nunca había sentido tanto frío y ya está pensando en regresarse a su país.

"El frío me helaba los huesos en la noche, sólo quería abrazar a mi hijo para que no tuviera frío, lo tenía muy bien tapado, pero el aire se metía por todos lados a la carpita", narró sobre cómo fue su noche en la primera helada.

Su hijo, de seis años, desde hace días está enfermo, pero aún en esa situación, dijo que se reúsa a ir a un albergue, porque le da miedo que la vayan a mandar a migración y la envíen a otra ciudad, pues, aunque no la ha pasado nada bien, prefiere estar en el campamento con todos los venezolanos.

Desde hace días, se enteró que habría un camión que transportaría a migrantes a la ciudad de México, donde se encuentra la embajada de Venezuela y de ahí tomar un avión que la regrese a su país.

“Aquí ya vi que no se puede cruzar a Estados Unidos, ya tenemos muchos días aquí y no pasa nada, nos dicen que para finales de noviembre hará más frío, y no quiero que nos agarre aquí el mal clima, yo creo que es mejor regresar a Venezuela”, comentó Diana.

Dijo que se había anotado en una lista para el autobús que la llevaría a México, se juntaron 30 personas, pero a la hora de acercarse para salir, sólo se presentaron cuatro personas y el viaje se canceló.

Por su parte el coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), Enrique Valenzuela, confirmó que el camión es una opción que se ofrece por parte del Instituto Nacional de Migración.

“En un principio sí había un número importante de personas, había cerca de 100 personas, pero ocurrió que mejor abandonaron esa idea, dejaron esa intención y están procurando estar en el bordo del río, para una oportunidad de pasar a Estados Unidos”, declaró Valenzuela.

Agregó, que la opción del autobús sigue abierta y se pueden registrar en el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) en Coespo y en el Instituto Nacional del Migrante.