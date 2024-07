Vi caer a niños y adultos del tren: migrante venezolano sobre su travesía por México

“No saben lo que nosotros hemos sufrido para llegar hasta acá y que los agentes del Instituto Nacional de Migración te agarren muy tranquilamente y te vuelven a poner hasta el sur de México, qué les puede hacer mi criatura de 9 meses”, exclamó con lágrimas en los ojos el migrante venezolano Alexander Belizario al arribar a Ciudad Juárez.

El sudamericano estaba afuera de una tienda de conveniencia frente a la franja fronteriza, desesperado porque no podía entrar a territorio de Estados Unidos, narrando a la vez su travesía por este país, la cual describe como muy traumática, ya que vio accidentes de niños y personas al caer del tren.

Belizario platicó que trabajaba en una mina en su país, fue muy maltratado por el Gobierno de Venezuela, incluso perdió un ojo debido a que llegaron agentes y lo golpearon con un arma en el ojo: "Me dieron un coletazo, el ojo me lo perforaron y ahora tengo esta prótesis”, explicó.

Después de realizar su recuperación, volvió a trabajar nuevamente en la mina a escondidas de su gobierno, pero nuevamente fue amenazado de muerte él y su familia.

“Sacaron dos grupos más de asesinos y como uno trabaja, por eso nos vimos en la necesidad de migrar; pero en México nos han traumatizado”, reiteró y platicó que al entrar a México, un grupo de agentes del INM los ayudó.

“Ellos nos ayudaron de manera muy humildemente, nos subieron en un bus, nos introdujeron ocho pueblos adentro y después comenzó la tortura por la misma Migración, no entiendo esa parte, primero nos ayudó, nos metió hasta México y nos dejan, luego vienen otros y comienza la tortura, el maltrato, nos persiguen”, narró.

“Las tragedias que han pasado en esos trenes son culpa de Migración, porque la gente corre a subir al tren y por la desesperación se les cayeron niños y gente que son mutilados, nosotros lo vimos”, platicó Alexander.

Luego ya en Ciudad Juárez, intentó ingresar a Estados Unidos, pero fue recibido con balas de perdigones de la Guardia Nacional de Texas, además, lo regresaron a tierras mexicanas.

“Cómo ponía yo una denuncia allá en Venezuela, tuve que salir, si denunciaba iba a pagar toda mi familia, allá está un grupo llamado los Colectivos que el gobierno armó y si tú no estás de acuerdo con el gobierno te matan, nosotros no estamos aquí porque queremos”.

“Yo no quiero ir a Estados Unidos a llenarme de plata o dólares, no, busco que no me maten”, contó llorando con desesperación mientras seguía con su viaje junto con su esposa y su bebé.

Nota: El Heraldo de Juárez