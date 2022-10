¿Lo viste? Sorprende a juarenses extraña luz en el cielo (video)

Juarenses fueron sorprendidos por una extraña luz que cruzó los cielos de la ciudad durante la noche de este jueves, por lo que las redes sociales se inundaron de fotos y videos del hecho.

La luz se pudo ver en prácticamente toda la ciudad, y fue desde la tarde cuando comenzaron a reportar este extraño fenómeno, principalmente en Facebook.

Pensaron que eran Ovnis o un meteorito

Ver esta extraña luz, causó asombro y confusión a miles de personas y muchos llegaron a pensar que se trataba de un meteorito o hasta incluso un OVNI.

Fue cerca de las 6 de la tarde, cuando comenzó a verse esta impresionante luz, algo que nunca antes se había registrado en esta ciudad, no obstante, también se pudo apreciar en otros estados del norte de México.

Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Chihuahua, fueron los estados donde reportaron este peculiar avistamiento y, por más asombro y hasta preocupación que hya generado, todo se trató de un cohete.

Era un cohete de SpaceX

SpaceX lanzó este jueves 27 de octubre al cohete Falcon 9 con 53 satélites Starlink a la órbita terrestre baja desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 4E (SLC-4E) en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California.

La ventana de lanzamiento instantáneo se realizó a las 19:14 (hora de Coahuila) y representa el refuerzo de la primera etapa que respalda esta misión lanzó anteriormente Sentinel-6 Michael Freilich, DART y cinco misiones Starlink.

Falcon rockets to orbit as seen from LA pic.twitter.com/r8L2SbLC3p — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Esta no es la primera ocasión que una luz extraña aparece en el cielo nocturno como resultado de un lanzamiento de la empresa de Elon Musk.

De hecho, son cada vez más los avistamientos de objetos extraños que en realidad pertenecen a la empresa Space X.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez