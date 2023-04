Visita de AMLO a Juárez: la agenda oficial sin contemplar la tragedia migrante

En medio de una crisis migratoria aunada a los reclamos de los extranjeros por la muerte de 39 personas en situación de movilidad y 28 lesionados, llegó a Ciudad Juárez el presidente Andrés Manuel López Obrador para sostener una reunión con los encargados de los diversos programas de Bienestar.

De acuerdo a lo expresado en La Mañanera, el Presidente anunció que visitaría a los lesionados en el siniestro ocurrido en las oficinas del Instituto Nacional de Migración el lunes por la noche, esto no sucedió; solamente se concretó a atender su reunión puerta cerrada en el Gimnasio de Bachilleres.

Foto: Alejandra Carreón | El Heraldo de Juárez

Desde las 9:30 del mañana familias con niños y adultos mayores fueron concentrados en el Aeropuerto Internacional Abraham González, para recibir al primer mandatario, pero el clima y la tardanza desesperó a los colonos quienes estuvieron inconformes porque nos les llevaron ni agua ni comida, poniendo en riesgo a los menores al estar bajo un clima frío.

Por lo menos tres unidades de transporte de personal marcadas con los números 9820, 9369, 9458, dejaron a 15, 25 y 20 personas respectivamente, cerca de las 9:35 de la mañana sobre la acotación que se utiliza para ingresar al estacionamiento del aeropuerto, iniciando así el arribo de personas “acarreadas” por parte del partido Morena para recibir al Presidente de la República en el Aeropuerto Internacional Abraham González.

Varios líderes de las colonias Chaveña, Km 20, Aztecas, Cuauhtémoc, Hidalgo, Industrial, entre otras, organizaron los contingentes junto con los diputados Roxana Díaz, Cuauhtémoc Estrada, Daniel Avitia Arellanes y Brighite Granados de la Rosa; los grupos en conjunto sumaron las 100 personas entre niños, adultos y en su mayoría sexagenarios.

Una vez al interior del lobby de la terminal aérea mostraron sus cartulinas, mantas y objetos alusivos a la bienvenida del Presidente, lo que generó sorpresa y nerviosismo entre los viajeros que llegaban a esta ciudad, ya que no se contó con seguridad desplegada en exceso.

Cae el ánimo por la espera

Con la espera de poco más de una hora al interior del aeropuerto, a las 10:50 de la mañana el diputado Edín Cuauhtémoc Estrada, movilizó a los asistentes hacia la salida del aeropuerto, justo a una de las puertas que dan acceso a las pistas, ya que AMLO saldría por ese punto.

En su caminar – largo para algunos y con el frío que se dejaba sentir-, los “acarreados” –algunos ya molestos- se unieron a otro contingente de aproximadamente 40 personas que portaban banderas en color blanco con la leyenda de Morena, mantas, cartulinas y una bocina con micrófono para tratar de mantener el ánimo entre los presentes.

Sobre la banqueta y dos carriles de extrema derecha de la carretera Panamericana -de sur a norte-, fueron ocupadas por todo el grupo y se gritaban porras como “Es un honor estar con Obrador”, ya que en repetidas ocasiones los diputados señalaban que el presidente estaba en la ciudad, pero eso no aminoró el frío que sentían a pesar de ir bien abrigados.

Pasadas las 11:00 horas, personas que formaban parte del comité organizador de Morena llevaron gorditas para distribuirlas selectivamente entre los asistentes, por lo que no corrieron la voz, ya que no era suficiente y sobre todo para que no dejaran la formación que mantenían.

Mientras unos pocos ingirieron los alimentos, adultos mayores permanecían sentados sobre la banqueta con visible cansancio y sed, ya que ni unas botellas de agua les hicieron llegar, por lo que no faltaron las manifestaciones de enojo por parte de algunas de las asistentes.

"No volvemos a venir, miré como estamos en el frío, con los niños, desvelados, cansados y ni agua nos han dado", señaló una vecina de los aztecas.

FOTO: Gobierno del Estado

"A pesar de que nos dan despensas y nos prometen lonche o becar a los niños, no se vale que nos tengan como pend..." dijo quien sólo se identificó como Susana.

"Mamá vámonos, ni caso nos hacen, ya tenemos hambre mi hermana y yo y ni conocemos al señor ese", mencionó una de las niñas presentes.

Algunos de los colonos comenzaron a separarse del grupo e iniciaron su regreso al interior del aeropuerto, para buscar qué comer, sobre todo agua y baño para los más pequeños o simplemente donde sentarse ya que el cansancio los venció.

"Nos dijeron que a las 11:00 ya estaría el presidente y nada, sólo prometen, ya estamos muy cansados que siempre dicen y dicen y las babas que nos dan", señaló muy molesta Lorenza, quien desde las 7:30 inició sus actividades para ir a recibir a López Obrador.

"Como para prometernos son buenos, pero cuando necesitamos ni caso nos hacen, me dijeron me darían unas medicinas y dinerito, pero quién sabe si sea cierto", resaltó María, sexagenaria que se desanimó con el paso del tiempo y permaneció sentada en la banqueta, hasta que les señalaron que el avión había aterrizado.

A las 11:53 el avión que abordaba AMLO junto con su equipo aterrizó y 17 minutos después apareció por la puerta de acceso a bordo de una camioneta blanca y fue detenido por el contingente que lo esperaba, inmediatamente los juarenses no perdieron la oportunidad de saludarlo de mano y entregarle algunas cartas con algunas de las peticiones como más seguridad y más ayuda económica, mientras los más alejados a él, exclamaban ¡por fin, llegó!.

Por varios minutos el contingente limitó el trayecto a la unidad que transportaba a López Obrador, por lo que en repetidas ocasiones la persona que controlaba el sonido les hacía saber que debían despejar la vía pública para que permitieran la marcha de la unidad y que ésta pudiera llevar al presidente a la reunión que tenía ya pactada en el gimnasio del Cobach.

Fue o no al IMSS 35

Bajo un fuerte despliegue de seguridad encabezado por elementos de la Guardia Nacional, personal del gobierno federal, llegó aproximadamente 12:40 de la tarde a la Clínica 35 del IMSS, ubicada en el Infonavit Casas Grandes, para visitar a los afectados por el incendio registrado en el Instituto nacional de Migración la noche del pasado lunes.

Trascendió que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se encontraba en el interior de la clínica, por el área de urgencias, dato que no se confirmó. En la rampa de dicho hospital, fue estacionada la unidad en la que fue trasladado por la ciudad el mandatario.

De esta movilización por parte de los elementos de seguridad no se dieron a conocer más detalles y al percatarse de la presencia de El Heraldo de Juárez, los elementos de seguridad decidieron acercar el vehículo justo a la salida del área de urgencias.

No se confirmó si el primer mandatario acudió y para las 13:18 horas el personal del Instituto Nacional de Migración y resto del personal de seguridad se retiraron del nosocomio, al cuestionar al personal de la institución médica, se negaron a proporcionar datos de la visita y sólo se nos dijo que los migrantes continúan en estado delicado.