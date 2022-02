Visita del presidente AMLO a Ciudad Juárez

Coinciden Maru Campos y AMLO que entre ellos no debe haber confrontación

La gobernadora del Estado María Eugenia Campos durante la conferencia mañanera con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dejó muy en claro que entre ellos no deben de tener confrontación, ni violencia, sino trabajar en conjunto para atacar las necesidades y los rezagos que existen en esta ciudad fronteriza.

Maru Campos destacó la baja que se ha tenido en los índices delictivos, específicamente en homicidios dolosos.

Licenciado Andrés Manuel López Obrador usted es el presidente de la república y yo soy la gobernadora del estado de Chihuahua, entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia ni la omisión, ni entre nosotros puede caber el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deja atender el dolor de los ciudadanos expresó la gobernadora.

