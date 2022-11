Ya no hay lugar en albergues de Juárez: Migrantes venezolanos

Un grupo de cuatro migrantes venezolanos, entró a solicitar apoyo al Consejo Estatal de Población (Coespo), al salir se les cuestionó cómo les fue, su respuesta fue: "Puras pendejadas, que los albergues ya están todos saturados, no hay lugar para quedarse en ningún lado, hay uno por aquí cerca, pero nos van a cobrar".

"La verdad es que los albergues de gobierno no tienen la posibilidad de acoger tanta gente, las instalaciones no sirven, no funcionan para tener tanta gente, no hay nada que garantice que tu salud va a estar bien ahí, no es conveniente estar ahí dentro", indicó Alfredo, un migrante que estaba asentado en el río Bravo.

Acompañado de tres jóvenes venezolanos y de un juarense que fue quien les dio alojamiento, luego de que se quedaron sin un lugar donde pasar la noche, acudieron a buscar un espacio humanitario, sin embargo, en Coespo, se toparon con la información, que todos los albergues estaban llenos.

"Los albergues no están bien acondicionados como deberían estar, por eso la gente no quiere ir para allá, aunque tienen necesidad", comentó muy molesto Alfredo.

También, platicaron a El Heraldo de Juárez, que les dijeron, que ya no van a dar las Formas Migratorias Múltiples por razones humanitarias, las cuales, daban estancia legal en México por 180 días, además de CURP para que pudieran trabajar.

"Ya no se puede hacer nada, ahora todo tiene que ser desde adentro de los albergues, ya no se podrá ni trabajar, entonces de qué vamos a sobrevivir", se preguntó el venezolano al estallar en desesperación.

Contaron que otros compañeros de ellos, que forman parte de la comunidad LGBT, entraron al albergue Casa de Colores, que no es de gobierno y ahí, les facilitaron un abogado que los ayudó a realizar su proceso de asilo político y ya están dentro de Estados Unidos.

"Nos quitan del río para protegernos, los albergues no funcionan, además nos acaban de decir que están llenos, no hay permiso para trabajar y ahora a ver quién puede ayudarnos, porque tampoco se puede trabajar sin el permiso", expresó Iván, otro de los migrantes venezolanos.