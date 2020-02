Jueces retrasan captura de feminicida por dos años

María del Carmen Anchondo de 56 años de edad, fue asesinada el 24 de agosto del 2018 en la ciudad de Chihuahua, y pese a que la Fiscalía Especializada de la Mujer, logró identificar al responsable a semanas del homicidio, dos jueces locales impidieron su captura por casi dos años, al negar las ordenes de aprehensión en contra del presunto responsable.

Ese fue parte del martirió que vivió la familia Anchondo, quienes pedían a las autoridades locales que capturaran al responsable de cometer el homicidio, pero se veían imposibilitados ya que los jueces no concedían la orden de aprehensión en contra del presunto responsable, porque argumentaban que “no había delito que perseguir”, a pesar de que una mujer había sido asesinada y abandonada en la carretera que conduce de Chihuahua a General Trías.

Fueron los jueces locales Carlos Roberto Arévalo y Gerardo Javier Acosta, quienes el 18 de septiembre, menos de un mes de la muerte de la víctima, negaron a la Fiscalía las ordenes de aprehensión en dos ocasiones, lo que aplazó el caso hasta el 2020, que otra juez concedió la orden para detener al presunto asesino.

El camino de la muerte de la señora María del Carmen, inició en el año 2015, cuando ella viviendo en Santa Paula, California, decidió estudiar enfermería en Chihuahua, donde tenía familiares y donde uno de ellos le ofreció el apoyo para inscribirla y llevar documentos o tareas a esta institución, a fin de que pudiera superarse y conseguir un mejor empleo en los Estados Unidos.

Su primo Carlos “N”, fue el encargado de recibir la información, requisitos, pagos y todo lo necesario para que su prima estudiará enfermería a distancia. Por tres años estuvieron con la misma dinámica, hasta llegar al 2018 que fue cuando María del Carmen, viajó a Chihuahua a la “ceremonia de graduación” que se llevaría a cabo el día 24 de agosto en Cuauhtémoc.

Dentro de los datos recabados por la Fiscalía Especializada de la Mujer, se percataron que todo el dinero y el presunto apoyo de su primo Carlos, fue mentira, ya que él, se había quedado todo el dinero que depósito de inscripciones, mensualidades, libros y demás pagos durante tres años y la engaño con una ceremonia falsa de graduación, que presuntamente fue el día donde la privó de la vida.

El día 23 de agosto del 2018, María viajó de California a Chihuahua para recibir su constancia de enfermera y su primo Carlos la recogió para llevarla a Cuauhtémoc, donde presuntamente estaba la institución donde ella se graduaría, sin embargo, al llegar la llevó al Motel Hacienda Castilla, donde la victima pensaba que se trataba de un hotel donde se hospedaría, según le avisó a su hijo horas antes de perder la vida.

Su primo Carlos “N”, al ver que su mentiras estarían a punto de descubrirse y el fraude de varios miles de pesos que le habría robado a su prima María del Carmen, presuntamente decidió privarla de la vida en ese lugar, y la llevó el día 24 de agosto a la salida a Cuauhtémoc (kilómetro 38), donde la abandonó en una brecha y cinco días después la encontró un granjero quien dio aviso a las autoridades.

Luego de encontrar el cuerpo de la mujer, de recibir un reporte de desaparición por parte de los familiares, fue que se logró dar con la identificación de la mujer, quien por los tatuajes y demás señas, evidenciaron que se trataba de María del Carmen, por lo que inició una investigación, teniendo como principal sospechoso a Carlos “N”.

Luego de recabar información, videos, testimonios familiares y de todo tipo, se percataron que en el motel habían ingresado el 23 de agosto, posteriormente el entre las 2 de la madrugada del 24 salieron, ella iba inconsciente o sin signos vitales, según se aprecia en las cámaras de seguridad, y aparentemente se trasladó al lugar donde abandonó el cuerpo.

El día 24 entre las 8 horas del día, Carlos fue captado en un video abandonado su pick up negra en la calle Camargo, del centro de la ciudad, horas después la reporta como robada y los agentes la aseguraran como evidencia del caso que andaban siguiendo.

Tras determinar que su primo Carlos “N” podría haber participado en los hechos por haber estado la última vez con María del Carmen en vida, solicitaron al Juez Carlos Roberto Arévalo, la orden de aprehensión en su contra, dijo que no daría la concedería porque no se materializaba el delito ya que no había un nexo causal y que no era un homicidio que podría haber sido un accidente.

Posteriormente luego de que los agentes fueron rechazados en la orden, para el mes de febrero del 2019 solicitaron la segunda orden de aprehensión, donde el Juez Gerardo Javier Acosta, al recibir la evidencia, videos, carpeta de investigación explica que no existe delito que perseguir, por lo que le fue negada la orden en contra de Carlos.

Luego de apelaciones, más evidencia y casi solicitar un amparo firmado por los familiares de la víctima, a finales de enero del 2020, el Poder Judicial del Estado, libró la orden de aprehensión para detener a Carlos “N” por su presunta participación en el homicidio de su prima María del Carmen.

Bajo la causa penal 3127/2018 Carlos fue presentado ante un juez de control el pasado viernes 7 de febrero, donde los agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer, entregaron los datos de prueba y evidencias para iniciar sospechas de que el imputado podría haber participado en el homicidio de María del Carmen ocurrido en el año 2018.

Aunque la audiencia de vinculación a proceso se tiene programa para la próxima semana, durante la presentación de pruebas se explicó que el fraude que cometió Carlos con su prima, fue lo que lo orilló a privarla de la vida, sin embargo, a parte de su familia le explicó que él le dio su vehículo para que se fuera con otro sujeto y el sería el responsable, a pesar de toda la presunta evidencia que existe en su contra.

