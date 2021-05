Justifica Alfredo Lozoya derrumbe de vivienda

Alfredo Lozoya, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, indicó que se procederá a indemnizar a la persona que resulte propietaria de la vivienda que derrumbaron la noche del lunes de la colonia Punta Oriente.

Luego de que el derrumbe de la vivienda causara polémica entre la ciudadanía, el candidato realizó una rueda de prensa en donde justificó las acciones realizadas por personal del propio partido, en compañía de Miguel Riggs, candidato a la alcaldía de Chihuahua.

En rueda de prensa virtual esta tarde, Lozoya acusó a la dueña de la vivienda que fue derrumbada en Punta Oriente de pertenecer a un grupo delictivo y dedicarse a la venta de droga. Asimismo, señaló a quien se presentó como la supuesta dueña del inmueble, de pertenecer a un grupo delictivo dedicado a la venta de droga. Al respecto, presentó una serie de imágenes en donde se evidencia que fue detenida por las autoridades en la realización un cateo en la vivienda que fue derrumbada.

“A mí me enseñaron a defender lo que yo creo”, dijo Lozoya e indicó que el problema de las drogas dejó de ser exclusivo de adultos y jóvenes, puesto que en la entidad las drogas han llegado a los niños y niñas de las colonias ubicadas en la periferia.

Indicó que en Chihuahua no habrá un espacio en el que los delincuentes puedan esconderse. “No vamos a permitir que esto siga pasando, no vamos a permitir que se sigan coludiendo las autoridades. Nosotros no vamos a cerrar los ojos, como lo han hecho”, dijo

Asimismo, explicó que la problemática legal que pueda desatarse luego de la acción será atendida por el propio partido. Detalló que desde un inicio se tuvo contemplada la necesidad de generar una indemnización por los daños a quien resulte propietario o propietaria del inmueble.

Por su parte, Miguel Riggs, indicó que la casa fue encontrada luego de que realizara un recorrido como parte de su campaña proselitista. Criticó que las autoridades municipales no actúen ante la problemática de la zona. “El programa escudo chihuahua solo voltea para un lugar”, dijo Riggs

