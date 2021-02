Registra la capital nueve fallecimientos por Covid-19 en un día

Un total de 120 casos confirmados al virus SARS CoV2 se registran las ultimas 24 horas para un acumulado de 51 mil 622 casos, informó el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud. La ciudad de Chihuahua registra 9 defunciones más.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Local

Informó que en la semana epidemiológica 4, que va del 24 al 30 de enero se reportan 587 casos, lo que muestra un ligero descenso en comparación a la semana 3, sin embargo hizo un llamado a la comunidad para que no relajen las medidas, tampoco que se piense que una vacuna va a solucionar todo, “Pensar que no me voy a contagiar, que somos inmunes puede generar catástrofes familiares”.

En el estado se registran 4 mil 792 defunciones, en las últimas horas se asentaron 12 decesos más en los municipios de Juárez que llega a 2 mil 548 víctimas, Chihuahua con mil 098, en las últimas 24 horas se asentaron 9 decesos y Cuauhtémoc con 163 decesos. En la semana epidemiológica 4, se asientan 60 víctimas mortales, en la semana 3 se reportaron 61 casos.

La tasa de mortalidad es de 126 por cien mil habitantes, sin embargo los municipios de Juárez, Coyame del Sotol, Manuel Benavides y San Francisco del Oro tienen una tasa entre 180 y 190 casos.

En cuanto a los pacientes hospitalizados son 246 de los cuales 64 se encuentran en situación critica, el 51 por ciento en el IMSS.