La ciudadanía ha detectado menos corrupción, más carencias: Beristain

Pedro Beristain, candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal por el octavo distrito, informó que la situación más preocupante es que los habitantes de este sector quienes han detectado que ahora que la corrupción ha disminuido, es cuando más carencias están pasando.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hoy que se supone que no hay corrupción a nivel federal es cuando más carencias tienen, hoy no tenemos PROSPERA, estancias infantiles, comedores comunitarios, no tenemos un servicio de salud como existía antes, y la verdad es que la gente si esta comparando un gobierno a otro” expresó Beristain.

Destacó que a un año de la llegada de la pandemia por el virus del COVID-19 que ha afectado a la mayoría de los chihuahuenses, donde ninguno de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal han brindado apoyos a los más afectados económicamente por esta situación.

Local A cuatro años, sólo un criminal y un político detenido por homicidio de Miroslava

Resaltó que aquellos a los que han logrado mantener su empleo, este ha reducido su salario entre un 25 y/o 50 por ciento, donde hasta el momento n9o se han generado algún plan de rescate a la economía familiar.

Puesto que ahora con las modificaciones a la movilidad que se realizaron a raíz de este virus, las familias del estado han generado más gasto a los servicios básicos, motivo que por parte de los gobiernos no se han acercado o planeado estrategias para brindar ayuda.

“La realidad es que, hoy la preocupación que tiene la gente, sobre todo esa incertidumbre de que es lo que va a pasar porque hoy todos los gobiernos se han olvidado de ellos, por un lado, el gobierno federal que no están siendo incluyentes con los que realmente lo necesitan y por otro lado los gobiernos estatales y locales enfrentados en un problema interno” dijo.

Añadió que por parte de las autoridades estatales y municipales se han olvidado de atender a los habitantes ya que se han enfocado en los problemas internos que estos mantienen, ya que la ciudadanía no ve órganos que les estén brindado ayuda a un año del virus, “nadie les ha tocado la puerta para deciles que este mes no pagaran la luz, alimento o apoyos día a día”.