La corrupción es tema de personas, no de partidos: Alejandro Domínguez

“La justicia tiene que ser aplicada de manera pareja, sin selectividad, ni carga política; debe ser con técnica jurídica la cual soporte la acusación", explicó César Alejandro Domínguez Domínguez, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en relación al auto de vinculación a proceso del exdiputado priistas Rodrigo de la R.R.

Dijo que, ya en el pasado algunos de los vinculados dijeron que los recibos no existían, que no eran válidos; aseguraron que no existió un mecanismo de desvió de recursos ideado por el entonces secretario de Finanzas del Gobierno del Estado Jaime Herrera.

Domínguez indicó que el Juez de Control ha debatido lo dicho en el pasado y declarado valido lo que anteriormente se había denunciado.

“Insisto en que la corrupción es un tema de personas, no de partidos; si alguien cometió un delito debe ser sancionado, seguir el debido proceso y aplicarse la ley” concluyó

Lo anterior, luego de que el Juez de Control diera por ciertos los hechos, las pruebas y soporta la teoría del caso que presentó el ministerio público, con ello determina que existe la comisión de un delito y la probable responsabilidad de los vinculados a proceso.

Cabe resaltar que durante la audiencia de vinculación o no a proceso, Rodrigo R.R, hijo del exdirigente priista Leonel de la Rosa, explicó que durante su tiempo como legislador nunca recibió dinero de forma directa del exgobernador Cesar Horacio D.J.