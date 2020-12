La designación directa pone en peligro la unidad del PAN: Regidor Chávez

El regidor Alfredo Chávez, quien aspira a la candidatura del PAN por el Distrito 15 en esta capital, expresó que las designaciones directas para la elección de candidatos, ponen en riesgo la unidad del partido.

Por ese motivo invitó a todos los aspirantes a obtener candidaturas, que no le tengan miedo a las elecciones internas, pues la democracia no le hace daño a nadie y por el contrario, fortalece a Acción Nacional.

El edil expresó que resultaría un contrasentido, algo sin ninguna lógica política o racional, el hecho de que el PAN tenga una elección entre la militancia para elegir al candidato a la gubernatura, pero que no se tenga una elección para elegir el resto de las candidaturas en el estado.

“Quienes intentan que esto se dé por dedazo, habla de las verdaderas intenciones que no es darle el voto a la militancia de manera directa, no puede ser posible que la gente pueda ir a votar por la gubernatura, pero no por lo más cercano a los ciudadanos, que son las alcaldías y las diputaciones”, dijo Alfredo Chávez.

Agregó que las últimas elecciones que se han hecho fueron para elegir a Marko Cortés como dirigente nacional, a Rocío Reza en el estatal y a Francisco Navarro en el comité municipal, en todas hubo acuerdos de unidad que ratificó la propia militancia, por lo que sería incongruente que se hagan simulaciones y negociones para designar de manera cómoda las candidaturas a diputados y alcaldes.

En este sentido reiteró que la democracia es la oportunidad para fortalecerse como partido y no es el peligro, sino que la designación directa es lo que pone en riesgo la unidad de Acción Nacional.





