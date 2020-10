"La Federación no quiere negociar el presupuesto de egresos": Patricia Terrazas

La diputada federal por Chihuahua, Patricia Terrazas, dio a conocer que el Gobierno Federal no quiere ceder respecto al proyecto de egresos que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la Unión.

La legisladora señaló que pese a la reunión sostenida con el titular de la SHCP, Arturo Herrera, no se llegó a un acuerdo, pues la federación ha sido tajante en su postura y no pretenden realizar modificaciones a la asignación de presupuestos, debido a que el presidente López Obrador, busca centralizar todos los recursos públicos.

“Arturo Herrera sí nos recibió, pero no llegamos a ningún acuerdo porque no quieren ceder, y por supuesto que no hay obra para Chihuahua, se bajan las participaciones para los estados y la Federación no quiere ceder en ningún sentido”, dijo la legisladora federal quien preside la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

Reconoció que los diputados de Morena son mayoría en el pleno, pero dijo que se trabaja en la Comisión de Presupuesto para tratar de dar la batalla desde su cargo y tener esperanza de que algunos de sus homólogos recapaciten.

En este sentido destacó que los legisladores afines al Presidente Andrés Manuel López Obrador, han tomado una actitud sumisa y aprueban de manera incondicional lo que el jefe del Ejecutivo Federal manda, como es el caso de la fracción de Morena.

Patricia Terrazas, reiteró que el Presidente de la República, quiere centralizar todos los recursos de los mexicanos, manejarlos a su antojo y para sus programas electorales y clientelares, como es el caso de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía, así como becas y despensas.

“México nos necesita juntos y unidos, en Chihuahua hemos dado la muestra y ejemplo de fortaleza y unidad, espero que en el 2021 podamos darle equilibrio al Poder Legislativo y así conseguir presupuestos justos y no un presupuesto de un solo hombre”, concluyó la diputada panista.