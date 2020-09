La Federación viene con todo para saquear el agua: Villarreal

El diputado Jesús Villarreal dio a conocer que los productores agrícolas chihuahuenses que participan en la defensa del agua, han pedido al Gobierno Federal que se llegue al dialogo, sin embargo este se ha negado y en su lugar, viene con todo para saquear el agua de Chihuahua.

En reunión con productores en la ciudad de Delicias, el diputado Jesús Villarreal, indicó que se han estado sumando miles de personas de todo el Estado de Chihuahua, porque saben que la causa es justa.

“Venimos de muchas partes y de varios municipios, porque esto aún no acaba, el gobierno federal viene con todo para saquear el agua de Chihuahua”.





No queremos confrontación, pero no quiere diálogo el gobierno federal, cuando es lo primero que les hemos pedido, porque siempre hay solución para problemas de este tipo, pero el Presidente no quiere resolverlo.





Expresó Villarreal, que el agua para el pago a EUA, se puede hacer con otros estados de la frontera y el Presidente junto con Conagua siguen empecinados de que solo Chihuahua deba hacerlo. Este es un movimiento de agricultores y hemos venido también de todas las fuerzas políticas para apoyarlos, porque es el trabajo de miles productores y el sustento de todas esas familias que viven precisamente del sector productivo.









