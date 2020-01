"La Fiscalía no sabe sumar, sólo dividir"

Para el magistrado Jorge Ramírez Alvídrez, que atraviesa por una solicitud de declaración de procedencia (desafuero), su preocupación va encaminada a que no existe división de Poderes en Chihuahua y la forma en que se trastoca al Poder Judicial, pues asegura “se ve sumiso”; al mismo tiempo afirmó están equivocados al ir por él a través del Derecho, “cualquiera otra vía les hubiera pegado, esa es una vía que ellos no conocen y que yo les estoy ayudando a regular, porque es mi formación, les estoy diciendo así no se hace, se hace así, para que no se equivoquen, porque cometerán delitos, si aun así lo hacen, ya no puedo hacer más por ellos.

“Lo que quisiera decirle a mis compañeros del Poder Judicial, si yo quepo por ahí (desafuero),ellos también van a caber, ese es el problema, lo que va a pasar en el futuro con los chihuahuenses es cuando alguien en el Poder Judicial no toman una determinación como la quiera el fiscal o el gobernador, ya tienen el camino, ya queda el camino andado y es más fácil, pero conmigo no, sí van a batallar”,expresó.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, informó que no tiene inconveniente en que la Unidad de Inteligencia Financiera le requiera o investigue y que por lo contrario, ahí se ventilará que las cuentas que hace la Fiscalía General del Estado son erróneas, “que no saben sumar, restar, multiplicar y lo único que han sabido hacer es dividir, que no tienen camino”.

Ramírez ha sido insistente en coadyuvar con la Comisión Jurisdiccional del Congreso local para que resuelvan apegados a Derecho, además de solicitar se recusen del procedimiento a los diputados Georgina Bujanda y René Frías, presidente ysecretario de dicha Comisión por conflictos de interés.

A Bujanda por haber sido titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública donde estuvo a las órdenes del fiscal general César Peniche; y de Frías por ser presidente del Congreso y secretario de la Comisión, ya que quien resuelve las recusaciones es precisamente la presidencia del Poder Legislativo.

Yo en mi escrito de contestación –dijo- hice señalamientos claros, contundentes, el primero es que lo que están diciendo (MP de la FGE) las imputaciones son falsas, completamente, están inventadas, pero suenan bien como cuento, como historia suena bien; esa Comisión no me puede juzgar porque tiene conflictos de interés, tanto Bujanda como Frías y para éste último no sabe si renunciará a la Secretaría de la Comisión Jurisdiccional o a la presidencia del Congreso, lo cual descarta “él tuvo que entregar hasta los pantalones para ser electo presidente, todos recordamos ese episodio de la elección de presidente para este año”.

De resolver a favor su desafuero, ¿qué sigue?, se le cuestiona, a lo que responde: “ellos creen que ningún recurso sigue, pero yo he venido sosteniendo que no es un acto soberano del Congreso, la determinación que ellos tomarán se revisa –así lo ha dicho la jurisprudencia y la Corte- a través de un juez federal, ya veremos el recurso que me pueda asistir, y algún santo que les pueda bendecir a ellos”.

¿Esto no acaba?, sele pregunta: “no acaba, pero no me preocupa porque sé a dónde vamos y si ellos me siguen amenazando, yo les sigo contestando, todo lo que me digan mándamelo por escrito, fundado y motivado, la prensa procuro no leerla porque me puedo encontrar noticias de personas que después me toca juzgar y siempre hay una perspectiva y no lo hago, es una formación; si me lo quieren decir, que me lo digan, pero fundado y motivado, que vayan y me notifiquen, cuando lo hagan les respondo.

“Los carniceros de hoy serán las reses de mañana”, se comenta la frase por este escritor, a lo que el magistrado tiene a bien responder, de manera pautada y tranquila: “cuando uno habla con un funcionario del Poder Judicial y me tocó hablar cuando yo no era parte de este Poder, uno los ve en esa reacción de ‘yo aquí voy a perdurar porque mi puesto es más durable que el tuyo’, eso les diría, yo aquí voy a estar, el día que ellos se vayan (Gobierno y diputados) yo aquí voy a estar, dentro de 10 años, tengo 5 apenas y creo que ellos todavía con una reelección no alcanza, yo aquí estaré, son ellos los que se van a ir primero”.

Enfatizó en que se trastoca al Poder Judicial al verse sumiso, y recordó que han ganado dos controversias constitucionales, “la 150 donde quitaron a un presidente del TSJ y nos pusieron a otro, la Corte decidió que se quitara al presidente que se impuso, ganamos la 179 respecto a las facultades del Consejo de la Judicatura y quedó establecido como un órgano auxiliar del Pleno, están de rodillas”.

