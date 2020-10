La gente ya no cae en la politiquería: AMLO por conflicto de agua en Tamaulipas

Tras las manifestaciones que se han presentado en el estado de Tamaulipas, derivado al tratado del agua donde se vio involucrado el estado de Chihuahua, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que podría haber intereses políticos en estas manifestaciones pero que las personas ya no “caen” en esta maniobra.

Dijo que en el periodo neoliberal, se ha propiciado mucho acaparamiento en los estados del norte, donde no hay agua, donde dan prioridad a empresas cerveceras y de otro tipo para entregarles grandes cantidades de agua, para generar productos de exportación “pero exportamos agua, es algo que no tenemos y por eso no se pueden dar más permisos”.

“Es lo que explicaba, que entra Fox a la Presidencia, el gerente de LaLa, empresa que consume mucha agua, para alimentar el ganado se requiere alfalfa que requiere de mucha agua, lo que hace Fox, como le ayudaron, lo nombró en la Conagua al gerente de LaLa, que por cierto no hizo un mal trabajo, para que nos ubiquemos en la importancia y acaparamiento del agua, lo mismo el agua para las cerveceras” explicó.

Andrés Manuel, dijo que en el norte del país, no hay agua y estas empresas consumen mucha agua como las cerveceras, por lo que dijo que deben priorizar el uso del agua para la gente, porque existen ciudades donde carecen de este recurso y en un segundo plano garantizar la agricultura.

“Llevamos a cabo una revisión de manejo del agua, en situaciones complicadas porque hay intereses creados sobre esto, estamos en plena temporada política, vamos a procurar que nos alcalce el agua, actuando con justicia, ya cada vez es más reprobable el utilizar los temas con propósitos políticos electorales, por eso los trato aquí” indicó.

