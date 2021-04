La Guardia Nacional siempre resguardó sus armas en La Boquilla

El ex defensor de los tres agricultores detenidos en la manifestación en La Boquilla, Gerardo Navarrete, comentó que de acuerdo a la información que recabaron del caso, los detenidos nunca fueron culpados por robo de armas y actualmente se encuentran detenidos por el “acopio” de armas de fuego, tras haber tomado latas de gas lacrimógeno.

Recordó que el día de los hechos, los elementos de la Guardia Nacional fueron los que se llevaron las armas de fuego en unidades oficiales, incluso con la participación de elementos municipales, y jamás se dio a conocer que había perdido o robado algún arma de fuego, mucho menos en contra de los tres detenidos.

“La carpeta de investigación contra ellos está muy mal hecha, la información es muy ambigua, nosotros pensábamos que esto se iba a terminar en el juicio oral por no tener nada de sustento la acusación, pero la familia decidió cambiar de abogado y será el nuevo representante el que siga con la estrategia de la defensa”, detalló.

El abogado Gerardo Navarrete, quien estuvo llevando la defensa desde la detención hasta la vinculación a proceso de Juan Carlos R.M., Juan L.M. y Rosendo L.L., detalló que en un principio las autoridades federales intentaron formularles cargos por la portación de arma de fuego, por haber tenido en su poder latas de gas lacrimógeno, los cual con el paso del proceso logró cambiarse el delito a acopio de armas de fuego.

Comentó que desde el inicio del proceso en contra de los tres detenidos, vieron una serie de irregularidades y varias inconsistencias en la carpeta de investigación, por lo que destacó que no existen elementos para fincarles responsabilidades por el robo de algún arma de fuego y mucho menos.

Explicó que pese a que no incurrieron en un delito de gravedad, el juez federal no le ha concedido la prisión domiciliaria o alguna otra medida cautelar con lo que pueda seguir el proceso, como retirar algún pasaporte, acudir a firmar o alguna otra alternativa, ya que no son delincuentes que puedan volver a incurrir en alguna práctica de gravedad.

