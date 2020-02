"La Guardia Nacional sólo resguarda la presa": Mesta

El Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta, dio a conocer que la presencia de elementos de la Guardia Nacional, está en la zona para brindar seguridad en la Presa La Boquilla y no están presentes para abrir las compuertas para extraer el agua como se ha pensado por parte de los campesinos.

“Los elementos de la Guardia Nacional, no están facultados para poder abrir las compuertas de la Presa La Boquilla, pero ellos solo siguen la instrucción de resguardar el recinto, ellos solo atienen las labores que le dicen sus superiores, no van a abrir las compuertas porque no están facultados para ello” comentó el Secretario.

Abundó que el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, se encuentra en la ciudad de México realizando gestionen necesarias para evitar la apertura de este cuerpo de agua, por lo que dentro de los próximos minutos habrá de dar un mensaje al estado de Chihuahua con los resultados que se obtuvieron del encuentro.