Importancia del cubrebocas y problemas mentales por el Covid-19

La llegada de la pandemia por Covid-19 al estado de Chihuahua visibilizó una serie de carencias en la atención al paciente, el cuidado de la ciudadanía en las calles de los municipios, la falta de capacidad para brindar información estadística y de prevención de forma oportuna, el cuidado psicológico y en las estrategias paras detectar la enfermedad, de acuerdo con el doctor Lorenzo Soberanes, presidente del Instituto Estatal de Profesionistas de Chihuahua.

Soberanes explicó que es necesario brindar atención psicológica a una persona que estuvo enferma de Covid-19, ante la angustia que genera la desinformación y la confusión por la posibilidad de morir genera mucho estrés y un desgaste emocional bastante considerable.

“Es importantísimo el soporte psicológico. Hemos tenido la oportunidad de detectar a pacientes con ideas suicidas, derivado de esa ansiedad o su ‘poca’ capacidad para enfrentar las situaciones a futuro si llegan a entrar a un hospital”, dijo.

Indicó que es muy importante que se sientan acompañados, así como explicarles el protocolo y el proceso de la enfermedad, sobre todo las etapas en las que van a estar viviendo y cuánto tiempo les va a permanecer en su cuerpo.

“A pocos se les explica que, algunas veces, el deterioro que pueden llegar a tener incluye alteraciones neurológicas con un poco de pérdida de memoria, además de la discapacidad sexual también llega a afectar. Es muy probable que lleguen a necesitar una terapia respiratoria posterior a tener la enfermedad porque dependiendo del daño de los pulmones, va a ser importante que reciban ese tipo de terapia”, explicó.

De igual manera, resaltó la importancia de la educación a la familia en relación con el apoyo psicológico, emocional y sobre todo lo que es el manejo sanitario del paciente Covid, es importante tener las guías sanitarias para atenderlo de manera adecuada.

Destacó que en Chihuahua hace falta una estrategia suficiente para la aplicación de pruebas. Explicó que la industria maquiladora tuvo la iniciativa de aplicar pruebas a sus trabajadores, lo que resultó en una gran cantidad de personas sospechosas de portar el virus pese a que no presentaron ningún síntoma.

“Hay mucha gente asintomática, que son los que nos están ocasionando el problema de los contagios en nuestro estado… La industria no es la causante del problema, sino la falta de esquemas sanitarios en la calle. No hay dónde lavarse las manos, dónde tirar la basura correctamente. Hay tantas deficiencias urbanas en nuestra ciudad. Definitivamente no estamos preparados para una pandemia y se le suma la falta de educación de desinfectar los víveres del supermercado cuando los llevamos a casa”, explicó.

Asimismo, resaltó que desde el inicio de la pandemia se tuvo una carencia en información estadística para establecer cercos sanitarios. Señaló que si en una casa uno de los integrantes se enferma, va a contagiar a los demás, y si van a trabajar, se forma un foco de infección.

De tal manera que si un miembro de la familia está contagiado, el resto de los integrantes debe de ausentarse de ir a trabajar, quedarse en su casa con el sueldo pagado y las prestaciones de la enfermedad. Aunque, precisó, la decisión de otorgar el sueldo íntegro depende de la responsabilidad social de la empresa.

