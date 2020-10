La Línea responsable de la muerte de Alcalde: Fiscal

El Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, dijo que el grupo responsable de haber privado de la vida al Presidente Municipal de Temósachic, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, fue el grupo conocido como La Línea, ya que se encuentra coptando algunos ayuntamientos principalmente de la zona serrana en el estado.

“Esta acción es muy denostable, es contra de todo el estado mexicano, ni la federación, estado ni los municipios se van a amedrentar por este hecho, no tenemos documentada ni una sola carpeta de investigación de alguna amenaza, no han información o privada de parte del presidente municipal, no tenemos alguna amenaza” explicó.

Comentó que los municipios más afectados y más vulnerables son los municipios de la zona serrana, los cuales en algún momento se tuvieron que intervenir las policías municipales, después se reintegraron el mando a los ayuntamientos, pero no se continuó con los trabajos de depuración y que cumplan con los requisitos de ingresos.

Agregó que se tienen datos importantes para establecer a grandes rasgos como ocurrió y la causa, son datos que no podemos revelar, “tenemos un operativo que tiene por objetivo dar con el grupo que hizo el levantón y el homicidio del Presidente Municipal, hay elementos de la Agencia Estatal de Investigación para ubicar a los responsables”.

