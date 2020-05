"La posibilidad de excepción de una licitación ya existe en la Ley de Obras y Adquisiciones y es bajo ciertos supuestos: Rocio González

“En particular, para mí no es necesario emitir ningunos lineamientos que te digan cómo actuar en caso de contingencia, la Ley ya prevé de entrada que cuando haya una emergencia, contingencia, desastre natural, bajo qué supuestos puedes no hacer una licitación pública; se emiten lineamientos para dar mayor claridad al procedimiento, pero la ley ya lo contempla”, indicó la diputada Rocío González.

Especificó que las reformas más abundantes están en la Ley de Obras donde sí hubo una modificación más ardua de algunos artículos, y esto porque cuando tuvieron la mesa técnica donde discutieron y aprobaron la nueva Ley acordaron dar un periodo de un año para ver cómo se comportaba la Ley y donde podrían hacerse ajustes. Con esa base principalmente hicieron estas modificaciones.

Dejó en claro que en el tema de la contingencia de alguna manera está ya en la Ley de Obra, de hecho ya lo establece, “lo que hicimos fue acotar algunas medidas, es decir, en la Ley de Adquisiciones, se estipula que no se llevarán a cabo licitaciones públicas, o sea ya está establecido, simplemente lo que se hace es dar unas acotaciones más específicas en el tema de la Ley de Obra Pública. Entonces más bien va en el sentido de hacer algunas acotaciones, pero siempre que haya una contingencia ya está establecido”.

Detalló además que en los reglamentos lo que sí está definido en la Ley de Adquisiciones es hasta cuántas UMA o cuánto porcentaje del presupuesto se necesitará o no en una garantía. “Todas estas cuestiones ya estaban definidas, solamente hicimos precisiones en el ejercicio de la Ley, no tanto en la contingencia, sino en el día a día del trabajo de Obras Públicas de las licitaciones que han ido detectando, y en el tema específico de Adquisiciones lo único que se pretende modificar es que el Municipio a través de sus órganos hará efectivas las garantías en caso de algún proveedor o constructores, en su caso, no cumpliera con lo establecido en la licitación”, abundó.

