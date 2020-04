La propuesta del presidente es grave, no la apoyaré: Falomir

“Si nosotros aprobáramos esta propuesta de iniciativa del presidente estaríamos incurriendo en una grave omisión de la transparencia y la rendición de cuentas, porque no sería fiscalizable el dinero; el presidente pretende estar utilizando el dinero sin reglas de operación, pretende estar haciendo uso y manejo del dinero sin las respectivas licitaciones y es algo grave”, declaró el diputado federal, Alan Falomir, en relación a la propuesta del presidente Andrés Manuel para modificar por sí mismo el Presupuesto de Egresos de la Federación.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

El entrevistado explicó que se contempla que la próxima semana haya una sesión extraordinaria, ya que este jueves termina el periodo de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, y se abre la Comisión Permanente, y ésta es la que puede empezar a citar a sesiones extraordinarias.





Local Pide Falomir renuncia de Ana Guevara a la CONADE





“Ellos pretenden que la primera semana de mayo se esté citando para esta propuesta de iniciativa del presidente de la República”, comentó Falomir, quien destacó que consideran dicha propuesta como “inconstitucional porque se pretende modificar la manera de fiscalizar los recursos públicos que es parte de la obligación de los diputados federales, ya que año con año aprobamos el presupuesto de egresos, y las leyes de ingresos del gobierno federal”, dijo.

El diputado refirió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habla de un estado de excepción en el país, “en la que esperamos no estar, pero esta situación sería como si fuera un estado de excepción y por eso le entregamos las arcas públicas al presidente para que él las maneje según su libre albedrío, no según la ley, no según los parámetros que hay de transparencia, del servicio presupuestal, etcétera”, agregó.





Local Presenta diputado Falomir impugnación por registro del PES





Por todo lo anterior, destacó que no apoyarán esta propuesta en lo absoluto, y comunicó que estarán teniendo varias reuniones virtuales en la Cámara de Diputados precisamente tocando esta propuesta.

“Este tema nos parece muy grave, porque lo que pretende hacer el presidente es hacer todavía más irresponsable el manejo del dinero público federal. No puede ser que una sola persona tenga el control de ese recurso; hay reglas y son claras y están dentro del marco constitucional y no lo podemos andar modificando, entonces nosotros por supuesto que iremos en contra de esta arbitrariedad por parte del presidente”, concluyó.





Te puede interesar:





Local Abren puertas a migrantes en casa "San Agustín"

Delicias Localizan a joven Edgardo R. T. sano y salvo

Local Alarma traslado de paciente al Hospital Covid de Seguro Social