La radio invita a la imaginación y marca agenda: Ricardo Rocha

Tenemos que leer buenos libros, jugar con las palabras, nadie que se exprese en la radio puede dejar de hacerlo, afirmó Ricardo Rocha, periodista y director general de la Agencia Detrás de la Noticia, quien recomendó jugar con el diccionario para enriquecer nuestro vocabulario.

En su ponencia “La radio marca agenda” dentro de la Semana de la Radio “Una conexión entre nosotros” señaló que leer es fundamental para poder hablar, porque de las palabras surge la imaginación y las posibilidades del pensamiento. Hay que leer poesía.

En el 2021 se cumplen 100 años de la radio en México, una joven y centenaria institución que sigue vigente a pesar de los avances tecnológicos, ha estado presente en la vida de varios mexicanos, lo mismo entreteniendo, informando y aterrando.

Resaltó que actualmente 50 millones de personas escuchan la radio, es un país unido y comunicado por la radio. Al inicio de su ponencia recordó el breve discurso de primer ministro británico Wiston Churchill, quien a su llegada dijo “Ciudadanos solo puedo ofreceros sangre, sudor y lagrimas”. Ha sido considerado el discurso político más importante de toda la historia de la humanidad y fue transmitido por la radio por la BBC de Londres, en el peor momento de la humanidad, con su discurso motivo la resistencia contra los ejércitos de Hittler.

El radio es sonido y los seres humanos somos sonidos, pero sobre todo en la radio son palabra, pero existen muchas posibilidades de decirlas de la mejor manera posible.

“Lo más importante entre los seres humanos es la comunicación, y en la radio somos palabra, de tal manera que les puedo recomendar que consultemos el diccionario, juguemos con el diccionario”.

De esta manera, la radio marca agenda, solo en la Ciudad de México hay 31 noticieros matutinos, por lo que dijo que es una industria en crecimiento a pesar de las crisis y las 4 pandemias que actualmente se viven como son la sanitaria, económica, social y emocional, esta última que está generando casos terribles de depresión y falta de insumos.

El periodista señaló que la radio es fundamental para comunicar y destacar hechos que ayuden al público a entender mejor lo que está pasando, tiene las ventajas de la inmediatez, la simultaneidad de la información, lo que hace que los que se dedican a este medio estén preparados para que puedan informar a quienes les escuchan.

Algunos teóricos de la comunicación señalan que casi todos los temas que habla el común de la gente llegan al ciudadano después de haber pasado un filtro y la radio no es la excepción. Detalló que como periodista tiene mucha responsabilidad ya que a diario reciben más de 200 notas provenientes de agencias extranjeras, reporteros, medios y hasta redes, pero solo 20 se eligen de acuerdo a la jerarquización, donde se ejerce el criterio de subjetivización con base a lo que lee, ve y oye.

Ante ello dijo que formamos parte de una sociedad cada vez más politizada, actualmente se vive una competencia electoral feroz, pero no competencia ideológica, ahora es una competencia de conveniencia donde los partidos políticos fungen como agencia de colocación de representantes populares.

Lo mismo pasa en los medios de comunicación, por lo que recomendó siempre pelear por la ética, pues dejó en claro que los dueños y directivos del medio tienen intereses, ideologías o su conceptualización, sin embargo los reporteros y comunicadores deben tomarlo en cuenta, sin caer en la auto censura, “A veces caemos en la auto censura, y entonces me quedo conchudo y no me atrevo a arriesgar, cuando uno esta convencido de algo hay que defender la idea, plantarse ante el jefe de información y decir: yo tengo otros datos, aquí tengo información, hay que seguir peleando por lo que uno cree que se debe comunicar”.

Finalmente recordó como Javier Daria Restrepo describe las características de un periodista, primero un buen periodistas ha de ser ante todo una buena persona; el buen periodista ha de estar orgulloso de su profesión; un buen periodística tiene una misión; es autocritico; elabora conocimiento; tiene el sentido del otro; es independiente; mantiene intacta su capacidad de asombro.

