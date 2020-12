La violencia política no se puede ocultar en la corrupción: Carlos Olson

El senador Carlos Olson San Vicente aseguró que la presidenta municipal María Eugenia Campos miente en torno a las acusaciones que ha realizado en su contra, señalándolo de manipular el aparato judicial para hostigar a sus excolaboradores.

Olson San Vicente calificó como una mala jugada de la edil capitalina, quien montó un show para acusarlo, por lo que se dijo sorprendido al escuchar todo lo que se dijo en la rueda de prensa, donde aseguró sentirse investigada y acosada políticamente.

Señaló que deberían cuestionarla sobre la procedencia de los recursos para tener ese aparato de espionaje y el equipo tecnológico que utiliza para montar los escenarios y espiar a sus rivales políticos.

“Ella se dice víctima de una persecución política, cuando ella misma sabe que la violencia política no se puede esconder en la corrupción, los señalamientos de la nómina secreta son muy graves, pero no solamente son de ella, sino que lo ha venido haciendo como algo personal”, dijo el panista.

Expresó que Campos Galván miente y por el contrario, dijo, fue su colaborador el que lo estuvo buscando, añadió que confía que con el tiempo salga a la luz toda la verdad, asimismo dijo que ve muy conveniente que la alcaldesa haya puesto una denuncia, porque eso le permitirá realizar una defensa jurídica con la que se aclaren los hechos.

El senador mencionó que la alcaldesa está acostumbrada a mentir, a manipular y a victimizarse, pero realmente se ha dedicado a mentir, por ejemplo, cuando dijo que Alejandro Domínguez había desistido de la denuncia en su contra, pero inmediatamente salió el priista a desmentirla.

En este sentido destacó que Campos Galván constantemente asegura que ella no votó a favor la cuenta pública del 2013, pero en realidad se le está cuestionando la del 2014, la cual sí votó a favor con ninguna corrección u observación, aun cuando fue una de las cuentas que más han lastimado a Chihuahua.

Resaltó que las acciones que realiza el Gobierno del Estado que encabeza Javier Corral no es en contra de ella, sino contra la corrupción, son 80 carpetas de investigación que buscan desterrar la corrupción, sin importar de dónde provengan.

“Tomaron el dinero indebidamente, en los medios se ha publicado que van varias personas las que han regresado el dinero, si no tuvieran culpa no habría razón para regresarlo, otras pruebas de ello es la vinculación a proceso de Christopher Barousse, es decir, el tema no es personal, es en contra de la corrupción que creó César Duarte”, dijo Carlos Olson.

Cabe mencionar que Olson San Vicente asumió el pasado 9 de diciembre como senador, tras la licencia que solicitó Gustavo Madero, quien busca la candidatura del PAN a la gubernatura.

Sobre esto, el hoy senador dijo sentirse preparado para desempeñar un buen trabajo en un Senado de la República con la balanza cargada a favor de Morena, donde los representantes de ese partido no discuten, no debaten y no convencen, sino que de manera autoritaria votan a favor de lo que dicta el presidente.

Agregó que el panorama en Chihuahua para el 2021 es alentador para el PAN porque está combatiendo la corrupción y es algo que valoran los ciudadanos, por ese motivo su partido se ha caracterizado por proponer candidatos de primera línea, intachables y en este caso, cuando existen señalamientos, se deben aclarar primero antes de buscar acceder al poder.

