Lamenta Bazán regreso a semáforo rojo por malas decisiones

Como un gran fracaso clasificó Omar Bazán, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el regreso a semáforo rojo en la entidad, medida que señaló se deriva de las malas decisiones tomadas por el Gobierno del Estado.

“Es un gran fracaso, lamento mucho que estemos en el color rojo. El gobernador no reacciona, falleció un secretario de Salud, el doctor Enrique Grajeda, y luego tomó una mala decisión al nombrar un secretario de Salud que no es médico, que está aprendiendo y dentro del aprendizaje nos llevó al semáforo rojo”, dijo refiriéndose a Eduardo Fernández Herrera.

Asimismo, cuestionó las medidas de detección de contagio que se toman actualmente en los nosocomios del estado. Refirió que los hospitales públicos indican reposo sin realizar una prueba, mientras que en privados y laboratorios, el costo se eleva a los cuatro mil pesos, con entrega en tres semanas, y en 800 pesos la prueba de sangre.

Recordó que hace tres meses solicitó en el Congreso del Estado, en su carácter como diputado, la urgencia de que el Gobierno del Estado comprara pruebas, y señaló que mientras no haya pruebas no se podrá identificar y aislar el contagio.

“Hubo un contagio masivo, nos mandan a las casas y cierras el comercio, luego de relajan y vuelven a abrir. Así se la van a llevar hasta marzo o abril, cuando llegue la vacuna. Tenemos un secretario de Salud que está aprendiendo a ser doctor”, dijo

Respecto a las declaraciones del gobernador, Javier Corral, ante el adeudo del Gobierno Federal en materia de Salud, Bazán indicó que “Independientemente de que le deban lo que le deban, él es el gobernador, el responsable de la salud pública de los chihuahuenses”, indicó.

Recordó que la entidad de Campeche, de gobierno priísta, ya se encuentra en semáforo verde mientras que Chihuahua regresa al rojo. “El gobernador de Campeche no anda jugando golf, no anda buscando ser presidente de la república. Esta encargado en gobernar Campeche, eso es lo que nos falta en Chihuahua, un gobernador serio y no que ande buscando a quien echarle la culpa”.





