Lamenta Coalición SUMAS quema de lonas por colectivos de mujeres

Francisco Javier Valenzuela, presidente de la Coalición Nacional SUMAS, y a nombre de Cruzada por la Familia, expresaron su rechazo al odio que manifestaron los grupos feministas, durante las protestas por el Día Internacional de la Mujer, en las que rayaron y quemaron unas lonas que habían colocado un día antes por el Día de la Familia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Estamos en contra de la violencia hacia la mujer, pero es incongruente que se pida no estar a favor de la violencia de la mujer y asesinar a las mujeres que están por nacer; eso también es violencia. Asesinar a estas niñas y mujeres que están en el vientre de su madre, y por su propia madre, eso es un crimen. Hay que llamar las cosas como son”, señaló Javier Valenzuela.

Y acotó, “el día de hoy, este 8 de marzo, vimos una guerra en contra de Dios al momento de poner en prácticamente todo el país consignas en contra de la religión, de los jerarcas, pero además, ir directamente a las iglesias y tratar de rayarlas, meterse a ellas y vandalizar”.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Denunció que los grupos de mujeres tomaron las lonas que colocaron el domingo 7 de marzo, para festejar el Día de la Familia, en las que se habían plasmado frases como “Defiende a tus hijos”, mensajes como “La familia fuerte, es sinónimo de una sociedad fuerte”, mismas que las quitaron, las rayaron, las exhibieron y las quemaron en público.

“Este odio hacia las instituciones, la sociedad civil y la familia, no lo podemos permitir. Ya han salido miles y miles de mujeres valientes diciendo que no las representan, porque realmente, no están buscando el beneficio y bienestar de la mujer, están buscando implantar su ideología de género, sus intereses personales, y económicos”.

Para finalizar, exhortó la sociedad a no dejarse engañar por las manifestaciones bajo el pretexto en contra de la violencia de la mujer.

Te puede interesar: