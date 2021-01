Lamenta Gobernador decisión de votos de algunos diputados

El gobernador Javier Corral Jurado lamentó que algunos diputados hayan votado en contra el proyecto de contratación de un empréstito que permitiría concluir obras de infraestructura en beneficio de la ciudadanía.

Con ello se pierden 104 millones de pesos de Banobras y Fonadin al cancelarse la ampliación de la ruta troncal en Chihuahua que iría hasta la avenida Guillermo Prieto Luján, así como la oportunidad de realizar 250 obras en los 67 municipios.

La no aprobación del crédito no nos detendrá, vamos a seguir trabajando en beneficio de las y los chihuahuenses hasta el último día del mandato, “Yo quiero decirles que hemos cuidado mucho los indicadores del semáforo del Sistema de Administración Tributaria y hemos hecho manejo responsable, en términos de nuestro gobierno ha reducido la deuda”.

Destacó que fueron 12 diputados los que no decidieron acompañar el crédito, en el caso de Morena, recibieron línea directa de no aprobar por parte del dirigente nacional Mario Delgado, una circunstancia contradictoria porque la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República avalo el manejo de la deuda y Delgado saboteo el crédito.

El mandatario refirió que el voto negativo de Rocío González y Jorge Soto son los más penosos, “Es lamentable que no sean capaces de distinguir un bien supremo y se traslade al ámbito de las decisiones legislativas criterios políticos y personales de la dinámica que se da dentro del Partido Acción Nacional, hoy afecta al futuro de Chihuahua”.

Destacó que no van a ganar en el medro político los partidos y candidatos no van a ganar en el medio político, con esta decisión no están afectando al gobernador, lo que están afectando son las posibilidades de crecimiento del estado.

Señaló que estarán buscando alguna otra alternativa, pero descartó una bursatilización.

