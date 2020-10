Lanzan campaña de prevención MONITOR Covid-19

Con motivo de la pandemia, Gobierno del Estado lanzó la campaña Monitor Covid-19, que consiste en que la comunidad sea parte de la solución, haciendo equipo y uniendo esfuerzos, para abatir el contagio en el Estado de Chihuahua.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El coordinador ejecutivo de Gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice, acompañado vía Zoom por el director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, exhortó a la ciudadanía a formar parte de esta iniciativa, para que se conviertan en un factor de cambio, en beneficio de la salud de la población.

Durante el programa Chihuahua Adelante, ambos funcionarios hicieron extensiva la invitación a la población de todo el estado, a participar en esta estrategia, ya que se trata de una campaña que no expone a la ciudadanía, y por ello, no existe riesgo de contagio.

“Esto va encaminado a la concientización de la sociedad, a que tomemos conciencia de que el semáforo depende de todos, y que la situación, los contagios dependen de todos”. Los indicadores y las variables de la pandemia se mueven en base a las acciones y reacciones que ha tenido la gente en la calle, aseguró el coordinador de Gabinete.

“Ahora que volvimos al rojo, siempre la pregunta es y cuánto vamos a durar ahí, cuándo vamos a volver a transitar al naranja, pues eso depende de cómo nos comportemos, depende de que tomemos conciencia y hagamos esta invitación a quienes no lo están haciendo, y a que cada quien haga la parte que le corresponde, para que de esa manera podamos regresar al semáforo naranja”, expresó Mesta Fitzmaurice.

El director médico de la secretaría de Salud Zona Norte, señaló que para poder tener tener un efecto positivo en esta pandemia, se requiere cortar las cadenas de transmisión viral, para evitar contagios y defunciones “tenemos el gran poder de prevenir y evitar muertes, de salvar vidas”.

Informó que con estas acciones, se busca que cada ciudadana y ciudadano proteja a su familia y ayude a los héroes de la salud, mediante un esfuerzo integral para lograr que se apliquen las medidas de prevención, así como denunciando de forma anónima fiestas, o el incumplimiento de las medidas sanitarias y la apertura de actividades no esenciales.

Arturo Valenzuela comentó que se requiere cobrar conciencia, ya que si no hay alguien que levante la voz, para que se corrijan esas medidas preventivas que se están rompiendo, seguramente alguien de esa reunión se llevará la enfermedad a su casa, ahí va a empezar la cadena de transmisión viral y alguien puede morir.

“No podemos nosotros como ciudadanos, ayudar a alguien que ya está en el hospital, que está bajo un ventilador, que todo el equipo médico está tratando de salvar su vida, ahí no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer y tenemos que sabernos dueños de ese gran poder, de que podemos romper cadenas de transmisión”, enfatizó.

Lo anterior, se puede efectuar al advertir una oportunidad de intervención como monitores Covid, en la fila del banco, en una reunión de trabajo, en el seno de la familia. En estos casos, se presentan avalados por la Secretaría de Salud y se invita a guardar el orden de las medidas preventivas.

“Es cierto que los policías nos van a llamar la atención, pero en la familia o en una reunión de trabajo no hay policías”, es ahí en donde la intervención de un monitor Covid salva varias vidas, precisó.

“Si nosotros en Chihuahua hacemos cientos o miles de monitores Covid estaremos seguramente impactando la curva de transmisión, bajando la ocupación hospitalaria y conservando con salud a nuestra familia chihuahuense”, reiteró.

Como parte de la capacitación se da a conocer un método muy preciso, como guía para llevar a cabo una intervención asertiva en cualquier situación que pudiera presentarse “no se trata de agredir ni dejar en mal a las personas, se trata de invitarles a ser conscientes de que ese día, estamos evitando llevar la infección a nuestra casa”.

Indicó que hay un método de intervención que viene muy bien explicado en la capacitación, de tal manera que sea exitoso, dijo el director médico, ya que se hace del conocimiento de la gente, las consecuencias a las que se expone.

“Si alguien rompe esa cadena de transmisión, estaremos haciendo lo propio en Chihuahua, algo diferente. Si logramos en este semáforo rojo capacitar a la mayoría de la gente, cuando transitemos al naranja, es mucho menos probable que regresemos al rojo, porque siempre, a donde quiera que vayamos, habrá un monitor COVID que estará vigilando, y con ello no volveremos a tener un pico como el que estamos viviendo”, aseveró.

En el curso también se hace hincapié en la posibilidad de intervenir y medir riesgos, ya que de considerarse algún problema de agresión o rechazo a las indicaciones del monitor, es mejor hacer la denuncia anónima a los teléfonos 9-1-1 en todo el estado, al (614) 3277777 en Chihuahua, y al (656) 4998888 en Juárez.

Por ejemplo, dijo, en un restaurante, si se lleva a cabo una intervención y no se es escuchado, se debe acudir al gerente para indicarle que en su negocio no se están observando las medidas de prevención, y si éste no hiciese lo propio, entonces se hace la denuncia correspondiente a esos teléfonos.

“Siempre hay que tratar de ser amables, no debemos discutir ni pelear”, el objetivo, subrayó, es romper la cadena de transmisión siempre que la veamos, si en alguna intervención fracasamos porque la persona no es receptiva, la dejamos pasar simplemente”, señaló Arturo Valenzuela.

Quienes se integran, son personas voluntarias que se capacitan a través de una aplicación de Salud Digital Chihuahua, mediante el estudio de dos temas y la realización de un cuestionario que se contesta en línea. Los pasos para convertirse en Monitor Covid-19 son muy sencillos: registrarse en la aplicación que puede descargarse en la tienda de IOS o PlayStore y seleccionar la opción Monitor Covid.

En este sitio están disponibles dos videos con la información necesaria para capacitarse y acreditarse como monitor, contestando un cuestionario en línea. Para concluir, subir una foto y la credencial estará lista.

Te puede interesar: