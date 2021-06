Las actas exponen la verdad jurídica: consejero del INE

“Nosotros tenemos un sistema de información que es un apoyo, pero ese sistema más bien registra las visitas de nuestros Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) a las casillas para verificar como están funcionando”, declaró Alejandro Scherman, presidente consejero del INE Chihuahua.

Lo anterior luego de las declaraciones vertidas por Rubén Aguilar, representante del Partido del Trabajo en Chihuahua, quien incluso habló de un posible fraude por el retraso de la instalación de casillas en Ciudad Juárez, y hasta de una alianza entre el INE y el PAN para vencer a Morena.

“Lo que ocurre en realidad es que nosotros tenemos mil 388 CAES que visitan 5 mil 500 casillas, entonces ese sistema de apoyo lo que nos da básicamente es información por si surge alguna emergencia, pero no significa que si no alcanzan a visitar alguna casilla, se considere como no instalada o que se instaló de manera tardía”, indicó el entrevistado, al explicar que las cifras no siempre coinciden con los datos en tiempo real.

“Este es un problema de interpretación obviamente; entendemos que los partidos hacen un argumentación pero como se les señaló en el seno de la sesión, están las actas que son los documentos oficiales en donde consta la hora, la participación de los funcionarios, de los representantes de todos los partidos, y de ahí extraemos lo que es la verdad jurídica”, abundó.

Lamentablemente –dijo-, esta confusión puede generar también una mala interpretación pero recalcó que el sistema de información que se da a conocer incluso a autoridades y medios no es algo que permanezca oculto, ni mucho menos, sino que únicamente es para efectos de registrar incidencias y dar fe de las visitas que tiene personal del Instituto en las casillas.

Precisó que se instalaron las 5 mil 500 casillas contempladas en el estado y que, en lo que se pudo observar, se presentó una elección copiosa en donde la gente demostró participación, hecho que como autoridad electoral celebran.

Finalmente, manifestó que todavía permanecen abiertas algunas casillas, y luego se empezará con la publicación de los resultados que esperan que se desarrolle sin ninguna incidencia.