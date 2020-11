“Las alianzas son con la ciudadanía, no en papel”: Maru Campos

La presidente municipal de la ciudad de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, manifestó que el estado de Chihuahua sí hará alianzas, luego de que se votara en contra en el Consejo Político Estatal del Partido Acción Nacional, el pasado sábado 21 de noviembre.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“El estado de Chihuahua va a ir con alianzas, y decirle a Rocío Reza y a todos los que están preocupados porque no va a haber alianzas, que no se preocupen, sí va haber alianza, y esta alianza la estamos construyendo cercanamente con los chihuahuenses, y que el estado de Chihuahua va a seguir en buenas manos con estas alianzas que vamos a conformar, no va a quedar con Morena”, expresó.

En ese sentido, señaló que emitió su voto en contra, no por las alianzas mismas, sino porque las alianzas irían de la mano con el método de elección, por medio de la designación; y cuestionó que si no se lograba establecer una alianza al interior del partido, en primer término, ¿cómo se pretendería hacerla al exterior?

“El haber votado en las alianzas de primer término así, el sábado, era ir en contra de la militancia panista, que está pidiendo elecciones internas, no designaciones, y no se le escuchó a la militancia del PAN. Lo que se trataba de hacer era un cuatro para los mismos militantes panistas, no podemos hacer alianzas hacia afuera, si no podemos tener una alianza primero interna entre los dirigentes de Acción Nacional y tener esa alianza con los militantes del PAN, que no se les incluyó, no se les tomó en cuenta, ni siquiera se les dejó hablar”, aseveró.

Y acotó que las alianzas no se hacen en un papel ni por decreto; sino que se dan con ese contacto y cercanía con la ciudadanía.

“Una servidora por supuesto que es aliancista, por supuesto que quiere las alianzas. La forma por la cual se construyó esta votación, pues no era la adecuada; que yo incluso hablé con Rocío Reza, y acordamos que nos fuéramos en alianzas, siempre y cuando los candidatos en el estado se eligieran bajo un método ordinario, el de elección interna y no bajo designaciones”, mencionó Maru Campos.

Así mismo, recordó que la fecha límite que establece el Instituto Nacional Electoral para las elecciones es el 21 de diciembre, y subrayó que la alianza más importante es con la ciudadanía.

“Yo hago alianza con la ciudadanía todos los días. Las alianzas para el año que entra no se van a construir haciendo un acuerdo firmado con MC, con el Verde o estos nuevos partidos políticos, no. Las alianzas se van a hacer con la ciudadanía diariamente, estando cerca de los chihuahuenses, llevando como partido político a los ciudadanos con las mejores decisiones, representando claramente a través de los gobiernos, lo que más les interesa a los chihuahuenses, como es el tema de Covid, la reactivación económica, la seguridad pública. No se hace en un papel y con acuerdo con un partido político”, concluyó.

Te puede interesar:





Local Restaurantes que tengan terraza podrán abrir al 50 % de su aforo

Deportes Debuta portero chihuahuense Daniel Pelayo en Portugal

Deportes Consigue Jorge Gutiérrez su primer doble-doble en Alemania