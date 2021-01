Las encuestas serias nos posicionan a la cabeza; arranca Campos su precampaña

La precandidata del PAN por el gobierno del estado María Eugenia Campos, inició su precampaña en Ciudad Juárez, dando un discurso a cientos de panistas que acudieron en sus vehículos al estacionamiento del estadio Benito Juárez.

En su mensaje Campos Galván aseguró que buscará imprimir los valores de Acción Nacional en la vida de Ciudad Juárez y de todo el estado, por ese motivo, señaló que aspira a formar equipo con el sector empresarial, el sector académico y la sociedad civil, para poder disminuir los índices delictivos y poder hacer que los juarenses vivan en paz.

Destacó la necesidad que tiene el estado, de tener un gobierno que pueda generar empleos dignos y acabar con el rezago de los servicios básicos, asimismo recordó que ella cuenta con la experiencia y los resultados que ha demostrado en su trayectoria en el servicio público.

“Todas las encuestas serias nos posicionan a la cabeza para ganar la elección, sólo nosotros podemos ganar, sólo nosotros podemos hacer un gobierno humanistas para llevar a las instituciones la visión que necesita Ciudad Juárez”, dijo María Eugenia Campos.

En este sentido pidió a la militancia no tener miedo de quienes intentan acabar con ese proyecto político, advirtió que no abandonará ese sueño común y no dejará que la bajen de la candidatura, agregó que confía en las autoridades al interior del PAN, para que actúen de manera imparcial y sin favoritismos.

